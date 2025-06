Brasil vence o Paraguai no dia do aniversário de Ancelotti e garante vaga na Copa do Mundo

O Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0, na noite desta terça-feira (10), na Neo Química Arena. Vinícius Júnior foi o autor do gol, no fim do primeiro tempo. O resultado, no dia do aniversário do técnico Carlo Ancelotti, garantiu a vaga da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Com a vitória, o Brasil foi a 25 pontos e assumiu a terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. Já o Paraguai, fica com 24 pontos e cai para quinta posição.

➡️‘Ancelotti impõe autoridade sem ser autoritário’, elogia Rodrigo Caetano

Como foi o jogo

O Brasil entrou em campo sabendo exatamente o que precisava para garantir um lugar na Copa do Mundo. Com o 2 a 0 do Uruguai sobre a Venezuela, bastava uma vitória em Itaquera para conseguir a classificação.

continua após a publicidade

Ancelotti mandou a campo uma equipe ofensiva. Gerson deixou o time para a entrada de Raphinha. No ataque, Matheus Cunha e Martinelli entraram nos lugares de Richarlison e Estêvão, respectivamente.

A mobilidade prometida pelo italiano foi colocada em prática pelo time brasileiro. Só que o Paraguai também entrou em campo buscando a classificação para a Copa do Mundo. Gustavo Alfaro armou a equipe para explorar o contra-ataque.

continua após a publicidade

O jogo se desenvolveu praticamente em 30 metros de campo, quase que um exercício de ataque contra defesa. O Brasil tentava furar a retranca paraguaia. Martinelli era o destaque, atuando aberto pela esquerda e ganhando quase todos os duelos contra Cáceres.

A partir da metade do primeiro tempo, o Paraguai começou a se aventurar no campo de ataque e ameaçou o gol de Alisson após uma sequência de bolas na área.

O Brasil só conseguiu furar a retranca no fim do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Matheus Cunha aproveitou bola espirrada e cruzou para o meio da área. Vinicius Júnior apareceu como um raio no meio da zaga paraguaia e empurrou para o gol, fazendo explodir o estádio. Na comemoração, um abraço efusivo no treinador italiano.

Ancelotti

Homenageado pelo aniversário de 66 anos, com direito a mosaico, o técnico mostrou mais uma vez o estilo discreto, mas firme.

Orientou o zagueiro Marquinhos num papo individual. Aos 36 minutos, Martinelli fez boa jogada pela esquerda e Matheus Cunha cabeceou, obrigando Gatito Fernández fazer uma grande defesa. O treinador esboçou uma reclamação sobre a cera do goleiro paraguaio. Na hora do gol, deu um abraço caloroso em Vini Jr.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No segundo tempo, porém, o jogo se inverteu. Foi o Paraguai quem tomou conta da partida. Ancelotti foi obrigado a colocar o zagueiro Beraldo na lateral esquerda no lugar de Alexsandro. O time visitante começou a pressionar através de bolas cruzadas.

Alisson foi obrigado a fazer pelo menos duas boas defesas. As melhores chances do Brasil foram com Bruno Guimarães. No começo do segundo tempo e no final, quando obrigou Gatito a fazer excelente defesa em chute de dentro da área.

Próximos jogos

Na próxima Data Fifa, em setembro, o Brasil recebe o Chile e viaja até a Bolívia, encerrando a sua participação nas Eliminatórias, sem Vini Jr, suspenso pelo acúmulo de cartões. Já o Paraguai tem o Equador em casa e fecha a competição fora de casa, diante do Peru.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 0 PARAGUAI

16ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

🗓️ Data e horário: terça-feira, 10/06/2025 - 21h45

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Vinicius Junior, aos 44' do 1º T (BRA)

🟨 Cartões amarelos: Júnior Alonso (PAR), Vini Jr (BRA)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

🏁VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina)

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha e Gabriel Martinelli; Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)

Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Júnior Alonso; Villasanti (Bobadilla) e Cubas; Diego Gómez (Romero), Enciso e Almirón; Sanabria.