Arthur Elias surpreendeu ao definir o time titular do Brasil para enfrentar a Colômbia nesta sexta-feira (25), às 21h (horário de Brasília), pela 5ª rodada da Copa América Feminina. A bola rola no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, e tem transmissão do Sportv (canal fechado) e da TV Brasil (tv aberta).

A goleira Lorena segue no gol, com quarteto de defesa formado por Yasmim, Tarciane, Mariza e Fê Palermo. No meio-campo, Angelina, Ary Borges e Gabi Portilho compõem o trio, enquanto o ataque tem Kerolin, Dudinha e Jhonson.

Desta forma, a Seleção entra em campo com Lorena; Yasmim, Tarciane, Mariza e Fê Palermo; Angelina, Ary Borges e Gabi Portilho; Kerolin, Jhonson e Dudinha.

Caso Seleção vença as colombianas fecha a primeira fase na liderança do Grupo B e enfrenta o Uruguai no mata-mata. A Colômbia está na cola, com sete pontos, e ainda pode ser líder ser vencer o Brasil. Se isso acontecer, o time de Arthur Elias terá a Argentina como adversária. Antes da bola rolar, o saldo de gols duas duas seleções, Brasil e Colômbia, é idêntico, de 11 gols.

Onde assistir ao jogo pela Copa América Feminina

Brasil x Bolívia - Copa América Feminina (5ª rodada)

📆 Data e horário: sexta-feira (25), às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Globoplay (para assinantes), TV Brasil (TV aberta) e TV Brasil Play (streaming)

Brasil x Colômbia: escalações confirmadas

BRASIL: Lorena; Yasmim, Tarciane, Mariza e Fê Palermo; Angelina, Ary Borges e Gabi Portilho; Kerolin, Jhonson e Dudinha.

BOLÍVIA: Kate Tapia; Daniela Arias, Bedoya, Caracas González; Bedoya Durango, Caicedo Alegría, Santos Herrera, Izquierdo Zanger; Loboa Vásquez, Ramírez.