Dorival resgata fórmula de 2023, mas São Paulo ainda esbarra em velhos problemas
São Paulo foi derrotado por 2 a 1
O São Paulo foi a equipe paulista que mais teve tempo de intertemporada. O time voltou a treinar no dia 17 de junho. Pouco mais de um mês, com um departamento médico quase zerado, foi a campo. Contra o Athletico-PR, a expectativa de ter um retorno bom nesta segunda fase do ano, em uma temporada que tem sido tão complicada. Porém, a virada no segundo tempo mostrou um cenário diferente.
Dorival Júnior tentou repetir uma fórmula que deu certo em 2023, mas o São Paulo mostrou, mais uma vez, que ainda não conseguiu superar problemas que se repetem há meses. A ideia funcionou durante boa parte do primeiro tempo, quando se olha para a formação, mas novamente, o Tricolor desmontou após a volta do intervalo.
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Antes de tudo, é preciso entender a escalação
O São Paulo foi a campo com os principais titulares, mas uma mudança na sua formação. A principal mudança esteve na configuração do meio-campo. Com três jogadores por dentro, o São Paulo ganhou equilíbrio, controlou as ações e conseguiu triangular com facilidade.
Marcos Antônio teve liberdade para circular pelo setor esquerdo, alternando funções entre volante, meia e até ocupando espaços mais abertos, em um papel muito semelhante ao que Rodrigo Nestor desempenhava na campanha da Copa do Brasil de 2023. A ideia, inclusive, era justamente essa: revezar Marcos Antônio e Bobadilla nesse lado do campo.
Por outro lado, surgia Wendell. Dando profundidade pelo lado esquerdo, Artur fazia o mesmo pelo lado direito, Luciano atuava mais próximo do ataque, exercendo um papel parecido com o de Lucas Moura naquele time antigo de Dorival Júnior. E no primeiro tempo, parecia funcionar.
Como foi o jogo do São Paulo?
Artur foi, mais uma vez, o destaque da equipe, enquanto o retorno de Marcos Antônio trouxe uma dinâmica que o meio-campo vinha sentindo falta.
Mas a tentativa de resgatar a receita de 2023 esbarrou em um velho problema, este mais recente a incapacidade de sustentar o desempenho ao longo dos 90 minutos. Bastaram poucos minutos do segundo tempo para o cenário mudar completamente. Pablo Maia falhou na saída de bola, Arboleda fez uma escolha equivocada na sequência da jogada e o Athletico encontrou espaços.
Antes mesmo do empate, Leozinho já havia acertado a trave. No lance seguinte, veio o cruzamento e o gol. Pouco depois, a virada. Não demorou muito. Uma sequência de lances difícil até mesmo do torcedor entender.
Se um equilíbrio havia sido construído até então, ele caiu por terra. Isso foi destacado até mesmo por Marcos Antonio, um dos destaques, durante a entrevista pós-jogo.
- É complicado, né? Porque a gente trabalhou bastante nesse período, fizemos um excelente primeiro tempo. Infelizmente, no segundo tempo tomamos dois gols, o que acabou nos complicando. Temos que continuar, levantar a cabeça. Não tem o que fazer além de trabalhar. Temos que seguir trabalhando para reverter esse momento - disse.
Dorival tentou responder rapidamente, colocando André Silva e Ferreirinha nos lugares de Pablo Maia e Calleri para tornar o time mais ofensivo, mas não surtiu efeito. O resultado foi um São Paulo com muitas fragilidades ainda expostas.
Além da queda coletiva, os problemas físicos também pesaram. Tolói precisou deixar o jogo ainda aos 22 minutos por um problema na posterior da coxa. Artur atuou com incômodo muscular, assim como Wendell, que também sentiu a posterior durante a partida.
Agora, mais um desafio. No domingo, dia 26, o São Paulo enfrenta o Flamengo, que briga pelas primeiras posições, no Maracanã. Mais para frente, volta a se preocupar com Copa Sul-Americana.
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