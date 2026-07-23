Dorival resgata fórmula de 2023, mas São Paulo ainda esbarra em velhos problemas São Paulo foi derrotado por 2 a 1

O São Paulo foi a equipe paulista que mais teve tempo de intertemporada. O time voltou a treinar no dia 17 de junho. Pouco mais de um mês, com um departamento médico quase zerado, foi a campo. Contra o Athletico-PR, a expectativa de ter um retorno bom nesta segunda fase do ano, em uma temporada que tem sido tão complicada. Porém, a virada no segundo tempo mostrou um cenário diferente.

Dorival Júnior tentou repetir uma fórmula que deu certo em 2023, mas o São Paulo mostrou, mais uma vez, que ainda não conseguiu superar problemas que se repetem há meses. A ideia funcionou durante boa parte do primeiro tempo, quando se olha para a formação, mas novamente, o Tricolor desmontou após a volta do intervalo.

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Athletico-PR vira em seis minutos e vence o São Paulo no Brasileirão; dê suas notas

Antes de tudo, é preciso entender a escalação

O São Paulo foi a campo com os principais titulares, mas uma mudança na sua formação. A principal mudança esteve na configuração do meio-campo. Com três jogadores por dentro, o São Paulo ganhou equilíbrio, controlou as ações e conseguiu triangular com facilidade.

Marcos Antônio teve liberdade para circular pelo setor esquerdo, alternando funções entre volante, meia e até ocupando espaços mais abertos, em um papel muito semelhante ao que Rodrigo Nestor desempenhava na campanha da Copa do Brasil de 2023. A ideia, inclusive, era justamente essa: revezar Marcos Antônio e Bobadilla nesse lado do campo.

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Por outro lado, surgia Wendell. Dando profundidade pelo lado esquerdo, Artur fazia o mesmo pelo lado direito, Luciano atuava mais próximo do ataque, exercendo um papel parecido com o de Lucas Moura naquele time antigo de Dorival Júnior. E no primeiro tempo, parecia funcionar.

São Paulo abriu o placar no primeiro tempo (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Como foi o jogo do São Paulo?

Artur foi, mais uma vez, o destaque da equipe, enquanto o retorno de Marcos Antônio trouxe uma dinâmica que o meio-campo vinha sentindo falta.

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Mas a tentativa de resgatar a receita de 2023 esbarrou em um velho problema, este mais recente a incapacidade de sustentar o desempenho ao longo dos 90 minutos. Bastaram poucos minutos do segundo tempo para o cenário mudar completamente. Pablo Maia falhou na saída de bola, Arboleda fez uma escolha equivocada na sequência da jogada e o Athletico encontrou espaços.

Antes mesmo do empate, Leozinho já havia acertado a trave. No lance seguinte, veio o cruzamento e o gol. Pouco depois, a virada. Não demorou muito. Uma sequência de lances difícil até mesmo do torcedor entender.

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Se um equilíbrio havia sido construído até então, ele caiu por terra. Isso foi destacado até mesmo por Marcos Antonio, um dos destaques, durante a entrevista pós-jogo.

- É complicado, né? Porque a gente trabalhou bastante nesse período, fizemos um excelente primeiro tempo. Infelizmente, no segundo tempo tomamos dois gols, o que acabou nos complicando. Temos que continuar, levantar a cabeça. Não tem o que fazer além de trabalhar. Temos que seguir trabalhando para reverter esse momento - disse.

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São Paulo não soube segurar vantagem (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Dorival tentou responder rapidamente, colocando André Silva e Ferreirinha nos lugares de Pablo Maia e Calleri para tornar o time mais ofensivo, mas não surtiu efeito. O resultado foi um São Paulo com muitas fragilidades ainda expostas.

Além da queda coletiva, os problemas físicos também pesaram. Tolói precisou deixar o jogo ainda aos 22 minutos por um problema na posterior da coxa. Artur atuou com incômodo muscular, assim como Wendell, que também sentiu a posterior durante a partida.

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Agora, mais um desafio. No domingo, dia 26, o São Paulo enfrenta o Flamengo, que briga pelas primeiras posições, no Maracanã. Mais para frente, volta a se preocupar com Copa Sul-Americana.