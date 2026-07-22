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Leozinho, autor de dois gols contra São Paulo, já foi melhor do mundo no futsal

Atacante largou modalidade para tentar sonho de infância e chegou à Série A

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 23:12
Atualizado há 2 minutos
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Leozinho Athletico Novorizontino Série B
Leozinho, atacante do Athletico Paranaense. (Foto: José Tramontin/Athletico)

O atacante Leozinho brilhou na noite desta quarta-feira (22) ao marcar dois gols na do Athletico-PR por 2 a 1 sobre o São Paulo, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande atuação do jogador de 27 anos no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, garantiu o 3º lugar do Brasileirão ao CAP. O atacante tem uma história curiosa: até 2022, era jogador profissional de futsal e chegou a ser o melhor do mundo sub-23.

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Leozinho dribla adversário no futsal
Leozinho, do Athletico Pr, quando atuava no futsal. (Foto: Douglas Pingituro/CBF)

Natural de Petrópolis (RJ), Leozinho construiu uma trajetória de relevância nas quadras defendendo o Sorocaba Futsal (conhecido como Magnus) entre os anos de 2017 e 2022. Durante esse período, o atleta foi eleito por duas vezes consecutivas o melhor jogador sub-23 do mundo, em 2019 e 2020. Além dos reconhecimentos individuais, ele conquistou o bicampeonato do Mundial de Clubes em 2018 e 2019, a Liga Nacional de Futsal e a Supercopa do Brasil.

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Atacante do Athletico abandonou futsal em 2022 para viver sonho

Leozinho Athletico Athletic gol comemoração
Leozinho atuando pelo Athletico PR (Foto: José Tramontin/Athletico)

A mudança de modalidade ocorreu após sua saída do Magnus em agosto de 2022. Determinado a seguir um objetivo de infância, o ala decidiu abandonar o futsal para tentar a sorte no futebol de campo, iniciando sua jornada pelo Hercílio Luz, de Santa Catarina, no início de 2023.

Após fazer três gols pelo clube catarinense na Série D, o atacante foi atuar no Ituano em 2024 para a disputa da Série B. A habilidade técnica e capacidade de usar dribles do futsal, como a carretilha, chamaram a atenção até mesmo de Neymar, que incentivou o jogador publicamente após lances de efeito em campo. As boas atuações despertaram o interesse do Athletico-PR, que o contratou em janeiro de 2025. Recentemente, o Furacão anunciou a renovação do contrato de Leozinho até o fim de 2028.

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Em Curitiba, o atacante se tornou um dos nomes mais populares entre os torcedores. Ele utiliza o gesto de uma coroa sobre a cabeça em suas comemorações, uma referência direta ao apelido de "Príncipe do Futsal" que ganhou quando atuava nas quadras.

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