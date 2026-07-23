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Wendell lamenta São Paulo longe do Morumbis: 'Faz muita diferença'

Lateral destaca que atuar longe do Morumbis impacta a logística, mas evita usar mudança de estádio como desculpa; equipe terá de deixar sua casa em outubro

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/07/2026 08:28
Atualizado há 1 minutos
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Wendell em jogo do São Paulo
Wendell falou da importância do Morumbis após derrota do São Paulo para o Athletico-PR (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
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Wendell lamenta a ausência do São Paulo no Morumbis após derrota para o Athletico-PR.
A equipe jogou em Bragança Paulista devido a shows de Harry Styles.
Somente 6.487 torcedores estiveram presentes e a renda foi de R$ 344.992,00.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O lateral-esquerdo Wendell lamentou a ausência do São Paulo no Morumbis após a derrota para o Athletico-PR e destacou que atuar longe do estádio influencia diretamente a logística da equipe. O Tricolor precisou mandar a partida no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, por conta dos shows do cantor britânico Harry Styles, que faz sua última apresentação na casa são-paulina na próxima sexta-feira (24).

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Após abrir vantagem no primeiro tempo e sofrer a virada na etapa final, Wendell evitou usar a mudança de estádio como justificativa para o resultado, mas reconheceu que jogar longe do Morumbis faz diferença.

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"É sempre complicado não jogar na nossa casa, né? Mas isso não é desculpa. O torcedor veio, nos apoiou, deu para ver que o estádio estava cheio. Eles acreditaram na gente e tiveram razão de nos cobrar no final porque era um jogo praticamente definido pelo primeiro tempo que fizemos. Em quatro minutos jogamos tudo por água abaixo. O Morumbis faz muita diferença. Ter que se deslocar duas horas para jogar aqui não é desculpa, mas faz diferença na logística. O Morumbis é nossa casa, o torcedor e nós estamos acostumados", afirmou.

Wendell pede desculpas ao torcedor do São Paulo

O defensor também pediu desculpas aos torcedores pela derrota e destacou que o desempenho da equipe antes do intervalo foi um dos melhores desde sua chegada ao clube.

"É pedir desculpas, né? Porque o primeiro tempo que a gente fez foi tudo aquilo que a gente trabalhou durante essa intertemporada. Acho que desde quando estou aqui no São Paulo foi um dos melhores primeiros tempos da equipe. Controlamos o jogo, finalizamos, chegamos, tivemos o controle da partida. O Athletico não teve uma finalização no primeiro tempo. No segundo tempo, em quatro minutos, jogamos tudo por água abaixo. Foi uma falta de concentração do coletivo. Infelizmente tomamos dois gols e não tivemos forças para buscar o empate ou até a vitória. Agora é pensar no jogo de domingo e esperar fazer uma grande partida", completou o lateral lembrando do confronto do próximo domingo (26), diante do Flamengo, no Maracanã.

São Paulo voltará a deixar o Morumbis por shows do BTS

Os transtornos provocados pelos eventos no Morumbis não terminaram com a passagem de Harry Styles. O São Paulo também precisará deixar seu estádio no fim de outubro, quando os sul-coreanos do BTS realizarão três apresentações da nova turnê mundial, marcadas para os dias 28, 29 e 31.

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A coincidência acontece justamente na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem compromissos como mandante previstos contra o Vasco, no dia 18 de outubro, e diante do Corinthians, em 4 de novembro. As partidas podem ser fundamentais na fase final do campeonato nacional.

Vista do estádio do MorumBIS da tribuna de imprensa
Morumbis voltará a ser usado para shows em outubro (Foto: Iza Giannola / Lance!)

Caso os confrontos sejam mantidos como mandantes, o clube terá de buscar um estádio alternativo, repetindo o cenário vivido durante a realização dos shows de Harry Styles. A situação preocupa internamente, já que atuar fora do Morumbis implica mudanças na logística, deslocamento maior para jogadores e comissão técnica e perda do fator casa, considerado um dos diferenciais da equipe nas últimas temporadas.

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