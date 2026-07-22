Torcida do São Paulo vaia Arboleda antes de partida contra o Athletico-PR
Jogador voltou a ser relacionado
Escalado entre os titulares, Arboleda voltou a ser relacionado pelo São Paulo pela primeira vez desde a reintegração ao elenco. O zagueiro teve o futuro colocado em dúvida após a polêmica envolvendo sua ausência nos treinamentos no início da temporada, mas, depois de conversas entre a diretoria, a comissão técnica e seus representantes, foi reincorporado ao grupo.
A reestreia aconteceu nesta quarta-feira, 22 de julho, na partida contra o Athletico-PR. Embora fosse o mandante, o São Paulo levou o jogo para o estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, devido aos shows realizados no Morumbis.
Antes da partida, torcidas organizadas do Tricolor haviam acordado que não haveria vaias ou xingamentos ao defensor. No entanto, durante o anúncio da escalação, Arboleda foi alvo de algumas vaias de parte dos torcedores presentes no estádio. Veja o vídeo abaixo:
No mais, durante a partida, a torcida não reagiu mais desta forma. Arboleda foi escalado como titular na zaga.
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Como está a situação de Arboleda no São Paulo?
A decisão de reintegrar Arboleda passou por uma análise interna. O São Paulo entendeu que o defensor reunia condições para voltar à rotina do grupo, considerando todos os aspectos do caso. Além disso, o cenário esportivo também pesou. Com o retorno das competições se aproximando e dificuldades para encontrar reforços para a zaga no mercado, o clube viu a permanência do equatoriano como a alternativa mais viável.
O retorno do defensor foi acompanhado de uma sanção financeira proporcional ao período em que permaneceu afastado das atividades. Antes mesmo da decisão da diretoria, o próprio Arboleda já havia manifestado o desejo de voltar a integrar o elenco.
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