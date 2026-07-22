Torcida do São Paulo vaia Arboleda antes de partida contra o Athletico-PR Jogador voltou a ser relacionado

Escalado entre os titulares, Arboleda voltou a ser relacionado pelo São Paulo pela primeira vez desde a reintegração ao elenco. O zagueiro teve o futuro colocado em dúvida após a polêmica envolvendo sua ausência nos treinamentos no início da temporada, mas, depois de conversas entre a diretoria, a comissão técnica e seus representantes, foi reincorporado ao grupo.

A reestreia aconteceu nesta quarta-feira, 22 de julho, na partida contra o Athletico-PR. Embora fosse o mandante, o São Paulo levou o jogo para o estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, devido aos shows realizados no Morumbis.

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Antes da partida, torcidas organizadas do Tricolor haviam acordado que não haveria vaias ou xingamentos ao defensor. No entanto, durante o anúncio da escalação, Arboleda foi alvo de algumas vaias de parte dos torcedores presentes no estádio. Veja o vídeo abaixo:

Arboleda voltou a jogar pelo Tricolor (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

No mais, durante a partida, a torcida não reagiu mais desta forma. Arboleda foi escalado como titular na zaga.

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Como está a situação de Arboleda no São Paulo?

A decisão de reintegrar Arboleda passou por uma análise interna. O São Paulo entendeu que o defensor reunia condições para voltar à rotina do grupo, considerando todos os aspectos do caso. Além disso, o cenário esportivo também pesou. Com o retorno das competições se aproximando e dificuldades para encontrar reforços para a zaga no mercado, o clube viu a permanência do equatoriano como a alternativa mais viável.

O retorno do defensor foi acompanhado de uma sanção financeira proporcional ao período em que permaneceu afastado das atividades. Antes mesmo da decisão da diretoria, o próprio Arboleda já havia manifestado o desejo de voltar a integrar o elenco.