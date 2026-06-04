O técnico brasileiro André Jardine não é mais o comandante do América-MEX. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (3) pelo clube mexicano, que confirmou a saída do treinador por acordo entre as partes. Jardine encerra uma passagem de três anos marcada por seis títulos, incluindo um tricampeonato nacional inédito na era dos torneios curtos do futebol mexicano.

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A decisão foi tomada após reuniões realizadas nos dias seguintes à eliminação do América nas quartas de final do Clausura 2026 para o Pumas. Na ocasião, o time chegou a buscar uma virada histórica após estar perdendo por 3 a 0 no placar agregado, mas acabou eliminado nos critérios de desempate. Henry Martín desperdiçou um pênalti nos acréscimos que poderia ter classificado a equipe. Em comunicado oficial, o clube agradeceu a trajetória do brasileiro.

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– André Jardine conclui sua exitosa etapa com o Club América. Depois de seis campeonatos conosco, incluindo um histórico Tricampeonato, não nos resta mais que agradecer por todo o compromisso e trabalho desenvolvido em nossa instituição – publicou o time nas redes sociais.

Apesar do contrato válido até 2027, Jardine e a diretoria entenderam que era o momento de uma reformulação. Segundo informações da imprensa mexicana, o treinador não viu com bons olhos a falta de investimento em reforços significativos para a próxima temporada, o que pesou na decisão de aceitar uma "saída amigável".

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André Jardine em ação pelo América do México (Foto: Divulgação/América do México)

Nos últimos dias, Jardine chegou a passar alguns dias nos Estados Unidos com a família. A decisão de deixar o clube foi tomada em comum acordo, com o entendimento de que o América iniciará um processo de reformulação para o próximo ciclo.

A era mais vitoriosa da história do clube

Jardine chega ao fim de uma das passagens mais dominantes já vistas no futebol mexicano. Em apenas três temporadas, o brasileiro conquistou seis títulos: os tricampeonatos da Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024), além do Campeón de Campeones 2023/24, da Supercopa da Liga MX 2024 e da Campeones Cup 2024 .

Com o feito, Jardine se tornou o técnico mais vitorioso da história do América, superando lendas como Raúl Cárdenas e Miguel Herrera. Foi também o primeiro treinador a conquistar três títulos consecutivos da Liga MX desde a implementação do sistema de torneios curtos, na década de 1990.

Ao todo, foram 163 jogos à frente do América, com 81 vitórias, 46 empates e 36 derrotas. O desempenho lhe rendeu dois prêmios de melhor técnico da Liga MX, nas temporadas 2023/24 e 2024/25, além de duas convocações para comandar a seleção da liga no All-Star Game contra a MLs.

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