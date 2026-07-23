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Diretor do São Paulo é acusado de falsidade ideológica

Presidente do Deliberativo está sendo investigado

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
23/07/2026 17:46
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Olten Ayres
Olten Ayres em coletiva no São Paulo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de falsidade ideológica. A decisão consta no relatório final da investigação conduzida pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), concluído nesta semana. A informação foi confirmada pelo Lance!.

O caso está sendo encaminhado ao Ministério Público de São Paulo. O inquérito será analisado e os próximos passos serão decididos em breve. A apuração teve início após um encaminhamento feito pela Comissão de Ética do São Paulo. Em relatório elaborado no fim de abril, o órgão apontou indícios da prática de falsidade ideológica e determinou o envio da documentação às autoridades para investigação.

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Ao que tudo indica, um parecer foi assinado em dezembro de 2025 por integrantes do Conselho Consultivo José Eduardo Mesquita Pimenta e Ives Granda, porém, a investigação levantou que - na verdade -, não contou com a participação do grupo.

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O episódio está relacionado ao processo de reforma do Estatuto Social iniciado ainda na gestão de Julio Casares. Na ocasião, foram apresentadas propostas para alterar as regras de aprovação de uma eventual SAF e separar administrativamente o futebol do clube social. Como determina o estatuto, o texto foi encaminhado ao Conselho Consultivo para emissão de parecer.

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A investigação, no entanto, concluiu que o documento atribuído ao Conselho Consultivo não teria seguido o procedimento regular de elaboração, motivo que levou ao indiciamento de Olten Ayres por falsidade ideológica.

Vale destacar que este inquérito não tem relação com as outras investigações conduzidas pela força-tarefa formada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, que apuram possíveis irregularidades envolvendo a gestão de Julio Casares.

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Olten Ayres presidente do CD do São Paulo em coletiva
Olten Ayres em coletiva no São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Posicionamento de Olten Ayres na íntegra

Olten Ayres de Abreu Júnior recebe com tranquilidade a informação, divulgada pela imprensa, sobre seu indiciamento e aguarda o acesso integral ao relatório da autoridade policial para que sua defesa possa analisar seus fundamentos.

O indiciamento constitui uma conclusão da fase policial e não representa denúncia do Ministério Público ou condenação. Olten reafirma que não praticou falsidade ideológica nem obteve qualquer benefício pessoal ou político relacionado ao documento investigado.

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Durante todo o inquérito, prestou os esclarecimentos solicitados e colaborou com as autoridades. Sua defesa adotará as providências cabíveis após conhecer integralmente o relatório e permanece confiante no esclarecimento dos fatos nas instâncias competentes.

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