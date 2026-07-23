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'Trocaria pela vitória', diz Artur após gol de falta no São Paulo

Atacante marcou o primeiro gol de falta do Tricolor desde maio de 2023, mas destacou frustração com o resultado diante do Athletico-PR

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/07/2026 10:17
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Artur durante confronto do São Paulo contra o Athletico Paranaense
Artur foi o autor do gol do São Paulo na derrota diante do Athletico- PR (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)
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Artur marcou um gol de falta na derrota do São Paulo para o Athletico-PR, interrompendo jejum de mais de três anos.
O último gol de falta do Tricolor havia sido em 23 de maio de 2023.
Apesar do gol, Artur expressou tristeza pela derrota e priorizou a vitória do time.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O gol de falta marcado por Artur na derrota do São Paulo para o Athletico-PR encerrou um longo jejum do Tricolor. A equipe não balançava as redes em cobranças diretas de falta havia mais de três anos.

➡️ Torcida do São Paulo vaia Arboleda antes de partida contra o Athletico-PR

O último gol do tipo havia acontecido em 23 de maio de 2023, quando Wellington Rato marcou na vitória sobre o Puerto Cabello, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Desde então, o São Paulo passou mais de três anos sem converter uma cobrança de falta em gol.

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Apesar do feito individual, Artur deixou claro que o sentimento após a partida foi de tristeza pelo resultado negativo. O jogador afirmou que abriria mão do gol para que o Tricolor conquistasse os três pontos.

"A gente fica bastante triste, claro que fico feliz pelo gol de falta, é claro, mas com certeza trocaria esse gol de falta pelos três pontos. Noite triste para todos nós, pelo nosso torcedor, é claro que a gente não queria que terminasse assim, mas faz parte do futebol."

O atacante também destacou a necessidade de reação imediata do elenco, que volta as atenções para o próximo compromisso da temporada.

"Acho que é levantar a cabeça novamente, trabalhar. Acho que não vejo outro caminho além desse. Amanhã já é um novo dia, chegar no CT novamente, todo mundo de cabeça erguida, que já tem um grande duelo e fazer melhor sempre. É um jogo muito difícil, a gente sabe, mas a gente tem totais condições de vencer lá."

Gol reforça boa fase de Artur no São Paulo

O gol de falta também reforça o bom momento vivido por Artur no São Paulo. Contratado junto ao Botafogo no fim de março, o atacante disputou 18 dos 19 jogos da equipe desde a estreia, sendo 16 como titular. No período, participou diretamente de 11 gols do Tricolor: marcou quatro vezes, deu duas assistências, sofreu um pênalti convertido por Calleri e ainda participou das jogadas que originaram outras quatro redes.

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Artur comemora gol pelo São Paulo
Artur comemora gol pelo São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Sem vencer há seis rodadas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tenta reencontrar o caminho das vitórias no próximo domingo (26). O Tricolor enfrenta o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela abertura do segundo turno da competição, em busca da reabilitação após o tropeço diante do Athletico-PR.

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