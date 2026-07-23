'Trocaria pela vitória', diz Artur após gol de falta no São Paulo
Atacante marcou o primeiro gol de falta do Tricolor desde maio de 2023, mas destacou frustração com o resultado diante do Athletico-PR
O gol de falta marcado por Artur na derrota do São Paulo para o Athletico-PR encerrou um longo jejum do Tricolor. A equipe não balançava as redes em cobranças diretas de falta havia mais de três anos.
➡️ Torcida do São Paulo vaia Arboleda antes de partida contra o Athletico-PR
O último gol do tipo havia acontecido em 23 de maio de 2023, quando Wellington Rato marcou na vitória sobre o Puerto Cabello, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Desde então, o São Paulo passou mais de três anos sem converter uma cobrança de falta em gol.
Apesar do feito individual, Artur deixou claro que o sentimento após a partida foi de tristeza pelo resultado negativo. O jogador afirmou que abriria mão do gol para que o Tricolor conquistasse os três pontos.
"A gente fica bastante triste, claro que fico feliz pelo gol de falta, é claro, mas com certeza trocaria esse gol de falta pelos três pontos. Noite triste para todos nós, pelo nosso torcedor, é claro que a gente não queria que terminasse assim, mas faz parte do futebol."
O atacante também destacou a necessidade de reação imediata do elenco, que volta as atenções para o próximo compromisso da temporada.
"Acho que é levantar a cabeça novamente, trabalhar. Acho que não vejo outro caminho além desse. Amanhã já é um novo dia, chegar no CT novamente, todo mundo de cabeça erguida, que já tem um grande duelo e fazer melhor sempre. É um jogo muito difícil, a gente sabe, mas a gente tem totais condições de vencer lá."
Gol reforça boa fase de Artur no São Paulo
O gol de falta também reforça o bom momento vivido por Artur no São Paulo. Contratado junto ao Botafogo no fim de março, o atacante disputou 18 dos 19 jogos da equipe desde a estreia, sendo 16 como titular. No período, participou diretamente de 11 gols do Tricolor: marcou quatro vezes, deu duas assistências, sofreu um pênalti convertido por Calleri e ainda participou das jogadas que originaram outras quatro redes.
Sem vencer há seis rodadas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tenta reencontrar o caminho das vitórias no próximo domingo (26). O Tricolor enfrenta o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela abertura do segundo turno da competição, em busca da reabilitação após o tropeço diante do Athletico-PR.
🤑 Aposte em gols do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
De volta ao São Paulo, torcedores avaliam partida de ArboledaHá 1 hora
Brasileirão
Wendell lamenta São Paulo longe do Morumbis: 'Faz muita diferença'Há 1 hora
São Paulo
Dorival resgata fórmula de 2023, mas São Paulo ainda esbarra em velhos problemasHá 3 horas
Fora de Campo
Torcedores mandam recado a Dorival Júnior após derrota do São PauloHá 4 horas
São Paulo
'Temos que usar a criatividade', diz Dorival sobre situação financeira do São PauloHá 4 horas
São Paulo
Dorival aponta 'apagão' em derrota do São Paulo e cobra responsabilidade do elencoHá 9 horas
Mais LANCE!