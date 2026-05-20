São Paulo coloca um 'ponto final' na novela Arboleda

Dorival Júnior colocou um ponto final nas especulações sobre uma possível reintegração de Robert Arboleda ao elenco do São Paulo. Afastado desde o retorno ao Brasil no fim de abril, o zagueiro segue fora dos planos imediatos do clube, e o treinador deixou claro que a decisão partiu exclusivamente da diretoria.

continua após a publicidade

Antes mesmo da apresentação oficial de Dorival, o diretor executivo Rui Costa já havia afirmado que o afastamento do equatoriano foi definido internamente pela cúpula tricolor. Após o empate contra o Millonarios pela Copa Sul-Americana, Dorival voltou a comentar o caso e descartou qualquer pedido pela volta do defensor.

- Não, não aconteceu e eu não pedi (a reintegração). É uma situação que a diretoria do São Paulo teve total autonomia para tomar uma decisão e foi tomada. Eu respeito qualquer decisão tomada - disse.

continua após a publicidade

Na sequência, o treinador reconheceu a importância histórica de Arboleda no clube, mas reforçou a necessidade de preservar a disciplina internamente.

- Independentemente que é um grande jogador e foi muito importante em um outro momento, mas que acabou cometendo um deslize muito grande e, naturalmente, a disciplina tem que estar à frente de toda e qualquer situação em um clube de futebol - completou,

continua após a publicidade

O Lance! apurou que, apesar da longa trajetória do zagueiro no São Paulo desde 2017 e da boa relação construída com Dorival em trabalhos anteriores, o entendimento interno é de que nenhuma figura do elenco está acima da instituição. Arboleda tem contrato com o clube até o fim da temporada.

⚽ Aposte em ambas equipes marcam em São Paulo x Botafogo @1.69

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

(Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Relembre a polêmica com Arboleda

Arboleda estava relacionado para um jogo que aconteceu no dia 4 de abril, contra o Internacional, pelo Brasileirão. O defensor acabou cortado após não se apresentar, sem justificativas. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

Neste período de tempo, o zagueiro foi flagrado em festas, eventos sociais e até mesmo em um jogo de futebol no país.

Exatamente um mês depois, retornou ao SuperCT. Pensando pelo lado jurídico e em não perder dinheiro, o São Paulo optou por deixá-lo treinando, mas em horário separado.