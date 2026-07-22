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Athletico-PR vira em seis minutos e vence o São Paulo no Brasileirão; dê suas notas

Furacão virou com dois gols em seis minutos e chegou ao terceiro lugar na tabela; Tricolor saiu vaiado após o apito final

PorVinicius Barbosa HarfushBragança Paulista (SP)
22/07/2026 23:25
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Leozinho comemora gol pelo Athletico-PR
Partida entre São Paulo e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro 2026. (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

O retorno do São Paulo ao Campeonato Brasileiro após mais de um mês de pausa foi de frustração para os tricolores. A equipe comandada por Dorival Jr. foi derrotada de virada pelo Athletico-PR por 2 a 1 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no interior do estado. Artur abriu o placar na primeira etapa com um belo gol de falta, mas Leozinho virou a partida com dois gols em seis minutos no começo do segundo tempo.

O revés deixa o São Paulo momentaneamente na nona posição, com 25 pontos, enquanto o Furacão sobe para o terceiro lugar com 33 pontos, quatro do Flamengo, vice-líder. O próximo compromisso do Tricolor será diante do Flamengo, no Rio de Janeiro. A bola rola no Maracanã, no domingo (26) às 18h30. Já o Athletico-PR volta a jogar em Curitiba e recebe o Internacional, no sábado (25), também às 18h30.

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Primeiro tempo do São Paulo

Se o fim da primeira metade da temporada foi de baixas expectativas para o torcedor do São Paulo, a primeira etapa no retorno ao Brasileirão foi animadora. O Tricolor dominou a partida e levou perigo à meta do goleiro Santos em diversas oportunidades. A cobrança de falta de Artur foi boa e ainda contou com uma falha do arqueiro do Furacão, que não teve força para tirar a bola da direção da meta no gol são-paulino.

A dinâmica de meio-campo com Marcos Antônio, Bobadilla e Pablo Maia funcionou bem, principalmente com jogadas acionando os lados do campo, seja com Artur pela direita ou o lateral Wendell na esquerda, que atuou de forma ofensiva, já que Dorival Jr. não armou a equipe com três homens de frente. No apito final para o vestiário, a impressão é que o Tricolor precisaria de pouco para manter o controle do jogo, diante da facilidade de manter a posse e de roubar a bola do Athletico-PR com rapidez.

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Apagão são-paulino

A sensação positiva deixada na descida para os vestiários não voltou para o segundo tempo. O time de Dorival Jr. levou dois gols em seis minutos em dois erros cometidos pela defesa, principalmente no gol de empate. O meia-atacante Leozinho, do Athletico-PR, havia acabado de perder uma chance clara com um carrinho que acertou a trave, mas, na sequência do lance, o Furacão cruzou na área e o toque de cabeça encontrou o camisa 21 sozinho embaixo da trave, que precisou apenas tocar para o fundo das redes.

O segundo gol de Leozinho saiu de mais um lance de desatenção da defesa do São Paulo, que não marcou a sobra de bola de um escanteio do Athletico-PR. O jogador do Furacão pegou a sobra de bola e chutou rasteiro e na diagonal da meta de Rafael, que ficou apenas olhando. 2 a 1 no placar e pressão da torcida são-paulina nas arquibancadas. A sequência da partida seguiu de pressão do time da casa, mas sem efetividade para assustar o goleiro Santos e a vitória paranaense seguiu até o apito final.

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Partida entre São Paulo e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro 2026
Viveiros e Arboleda dividem bola em duelo pelo Brasileirão. (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Visão do lance!

Lance Capital 💡

O segundo gol do Athletico-PR mudou completamente o panorama do jogo. Após o São Paulo dominar o rival na primeira etapa, a virada do Furacão desestabilizou o time de Dorival Jr, que passou a não conseguir trocar passes como antes e se mostrou nervoso para finalizar as jogadas ofensivas. Do lado do time paranaense, a equipe aceitou ter menos posse, mas assustou com investidas em contra-ataque e bloqueou bem jogadas aéreas do time paulista.

Deu aula 🏅

A partida de manual de Marcos Antônio resume bem o peso e a influência que o meia tem no time do São Paulo. O camisa 8 tem poucas intervenções diretas que resultam em gol, mas funciona como o motorzinho do time de Dorival Jr. e é capaz de pisar em todos os setores do campo para melhorar a qualidade de passe e velocidade do jogo do Tricolor. Se não houver lesões que atrapalhem sua sequência em campo, o armador tem a capacidade de melhorar as expectativas da equipe até o fim da temporada.

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O grande nome do Athletico-PR foi Leozinho. O meia-atacante precisou de seis minutos para virar a partida para o Furacão em duas oportunidades. Na primeira, recebeu um bom cruzamento rasteiro de Viveiros e acertou a trave sozinho, sem goleiro, mas se redimiu na sequência do lance, quando um toque de cabeça após o cruzamento sobrou para o camisa 21, que apenas empurrou a bola para rede. No segundo, uma sobra de escanteio caiu no seu pé, que emendou um chute cruzado no canto da meta são-paulina para virar o placar para 2 a 1.

Ficou abaixo 📉

Após um primeiro semestre abaixo do esperado, Calleri retornou ao Brasileirão sem inspirar uma grande partida. Vale ressaltar que o camisa 9 foi, de fato, pouco acionado para finalizações, seja por baixo ou pelo alto. Mas nas oportunidades em que saiu da grande área para ajudar com pivôs ou tabelas com os companheiros, não conseguiu imprimir precisão e velocidade nas jogadas ofensivas.

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