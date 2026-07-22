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Veja gols de São Paulo x Athletico-PR: Artur faz golaço, mas Leozinho vira

Duelo desta quarta-feira (22) é válido pelo Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 21:54
Atualizado há 42 minutos
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Artur comemora gol pelo São Paulo
Artur comemora gol pelo São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

São Paulo e Athletico-PR estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (22), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, o time visitante vence por 2 a 1, de virada, com dois de Leozinho. O Tricolor abriu o placar com golaço de Artur. Veja a jogada abaixo:

Onde assistir São Paulo x Athletico

Após o encerramento da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro está oficialmente de volta. Nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília)São Paulo e Athletico-PR se enfrentam pela 19ª rodada da competição. Devido a ajustes de agenda, o duelo será disputado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Clique para assistir no Premiere!

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São Paulo busca reverter a oscilação vivida antes da pausa internacional, já que não vence há cinco rodadas e ocupa a 8ª colocação, com 25 pontos. Durante a interrupção do calendário, a equipe do técnico Dorival Júnior realizou apenas jogos-treino contra clubes paulistas. A grande novidade fica pelo retorno do zagueiro Arboleda, reintegrado ao grupo principal. Embora o Tricolor tenha se movimentado no mercado e anunciado reforços como Aurélio ButaNewton Victor , nenhum dos recém-chegados deve começar entre os titulares.

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Pelo lado do Athletico-PR, o momento no Brasileirão era positivo antes da pausa — o time engatou duas vitórias seguidas e ocupa o 5º lugar, com 30 pontos. No entanto, o técnico Odair Hellmann precisa ligar o sinal de alerta após ser derrotado nos dois amistosos preparatórios deste mês (contra Boca Juniors e Red Bull Bragantino). Para piorar a missão do Athletico-PR contra o São Paulo, o Furacão lida com um departamento médico cheio: nomes como Bruno Zapelli, Benavídez e Felipinho seguem em tratamento, enquanto o volante Juan Portilla ganha descanso após defender a Colômbia no Mundial.

Onde assistsir a São Paulo x Athletico-PR
São Paulo e Athletico-PR estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (22) no Morumbis.
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