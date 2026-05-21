Dória pede rescisão após receber ofensas e encaminha saída do São Paulo

Zagueiro recebeu ataques em suas redes sociais e de seus familiares após falhas em partidas pelo Tricolor

Avatar
Izabella Giannola Abrahão
São Paulo (SP)
Vinicius Barbosa Harfush
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 21/05/2026
10:13
Dória solicitou sua rescisão de contrato com o São Paulo. .(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
O zagueiro Dória solicitou ao São Paulo rescisão de contrato e encaminha sua saída do Tricolor menos de seis meses após seu retorno ao clube. Segundo apuração da reportagem, o defensor já se despediu dos companheiros de equipe e não ficará para a disputa dos dois jogos restantes antes da pausa para a Copa do Mundo.

Dória foi alvo de ofensas por parte de torcedores nas redes sociais após cometer falhas em duas partidas seguidas da equipe, no Brasileirão e pela Sul-Americana. A repercussão negativa, que gerou ataques ao zagueiro a alguns de seus familiares, foi determinante para que o jogador optasse por pedir para deixar o Tricolor.

A saída do jogador não terá custos ao São Paulo, já que a rescisão partiu do próprio Dória, que aguarda a conclusão dos trâmites contratuais. Até agora, nem o atleta nem o Tricolor se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

As falhas de Dória aconteceram diante do Fluminense, no último sábado, e contra o Millonarios, na noite de terça-feira. No Maracanã, o defensor errou um passe na saída de bola do São Paulo e resultou no segundo gol do tricolor carioca. Pelo torneio continental, o zagueiro afastou mal uma bola que terminou em gol do time colombiano, além de um pênalti cometido na reta final de jogo, mas que foi desperdiçado pelo adversário.

A saída de Dória torna o sistema defensivo do São Paulo ainda mais frágil. Atualmente, o Tricolor tem Rafael Tolói, Sabino e Alan Franco como peças principais para a zaga, mas ganhou o reforço caseiro recentemente de Luis Osorio, de 19 anos, que é formado nas categorias de base do clube e renovou seu contrato em março deste ano.

Outra possibilidade é a integração de Isac, atualmente no sub-20, ao plantel profissional. O volante Negrucci, que é formado nas categorias de base do São Paulo, é outro nome que pode ser improvisado no setor, apesar de não ser uma alternativa imediata.

O São Paulo ainda tem a pendência a ser resolvida com o zagueiro Robert Arboleda. Que ficou afastado por quase um mês do Tricolor seu a autorização do clube e, neste momento, está treinando separado do elenco principal. Ferraresi, que era mais um nome que integrava a defesa são-paulina, está emprestado ao Botafogo e não há, por enquanto, informações que indiquem um retorno à equipe.

Dória cometeu falhas em jogos do São Paulo. (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

