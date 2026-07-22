Dê suas notas: avalie os jogadores do São Paulo na derrota contra o Athletico
Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Athletico
O retorno do São Paulo ao Campeonato Brasileiro após mais de um mês de pausa foi de frustração para os tricolores. A equipe comandada por Dorival Jr. foi derrotada de virada pelo Athletico-PR por 2 a 1 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no interior do estado. Artur abriu o placar na primeira etapa com um belo gol de falta, mas Leozinho virou a partida com dois gols em seis minutos no começo do segundo tempo. Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:
Como foi o jogo do São Paulo?
ASe o fim da primeira metade da temporada foi de baixas expectativas para o torcedor do São Paulo, a primeira etapa no retorno ao Brasileirão foi animadora. O Tricolor dominou a partida e levou perigo à meta do goleiro Santos em diversas oportunidades. A cobrança de falta de Artur foi boa e ainda contou com uma falha do arqueiro do Furacão, que não teve força para tirar a bola da direção da meta no gol são-paulino.
A dinâmica de meio-campo com Marcos Antônio, Bobadilla e Pablo Maia funcionou bem, principalmente com jogadas acionando os lados do campo, seja com Artur pela direita ou o lateral Wendell na esquerda, que atuou de forma ofensiva, já que Dorival Jr. não armou a equipe com três homens de frente. No apito final para o vestiário, a impressão é que o Tricolor precisaria de pouco para manter o controle do jogo, diante da facilidade de manter a posse e de roubar a bola do Athletico-PR com rapidez.
A sensação positiva deixada na descida para os vestiários não voltou para o segundo tempo. O time de Dorival Jr. levou dois gols em seis minutos em dois erros cometidos pela defesa, principalmente no gol de empate. O meia-atacante Leozinho, do Athletico-PR, havia acabado de perder uma chance clara com um carrinho que acertou a trave, mas, na sequência do lance, o Furacão cruzou na área e o toque de cabeça encontrou o camisa 21 sozinho embaixo da trave, que precisou apenas tocar para o fundo das redes.
O segundo gol de Leozinho saiu de mais um lance de desatenção da defesa do São Paulo, que não marcou a sobra de bola de um escanteio do Athletico-PR. O jogador do Furacão pegou a sobra de bola e chutou rasteiro e na diagonal da meta de Rafael, que ficou apenas olhando. 2 a 1 no placar e pressão da torcida são-paulina nas arquibancadas. A sequência da partida seguiu de pressão do time da casa, mas sem efetividade para assustar o goleiro Santos e a vitória paranaense seguiu até o apito final.
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