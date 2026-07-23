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São Paulo corre com transfer ban para registrar Domingos Duarte

Domingos Duarte está impedido para ser registrado

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
23/07/2026 13:30
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domingos duarte em ação
Domingos Duarte está praticamente acertado com o São Paulo (Foto: Getafe)

O São Paulo está próximo de anunciar Domingos Duarte, mas ainda precisa resolver um obstáculo antes de oficializar a contratação. O clube segue impedido de registrar novos jogadores por conta do transfer ban aplicado pela Fifa no início desta semana.

As tratativas com o zagueiro estão encaminhadas e a parte burocrática da negociação foi concluída. No entanto, o Tricolor depende da suspensão da punição para conseguir registrar o defensor e concluir o processo.

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O transfer ban foi imposto devido ao não pagamento de uma das parcelas da contratação de Marcos Antônio junto à Lazio, da Itália.

A situação não afetou Newton, Aurélio Buta e Victor Sá. Newton já estava registrado no BID antes da sanção, enquanto Buta e Victor Sá tiveram toda a documentação enviada à CBF antes da aplicação da punição pela Fifa. Assim, os três puderam ser inscritos normalmente.

Domingos Duarte, por outro lado, chegou em um momento diferente e aguarda a regularização da pendência para poder ser registrado e, consequentemente, anunciado oficialmente pelo São Paulo.

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Domingos Duarte - Getafe
Domingos Duarte em ação pelo Getafe (Foto: Divulgação/Getafe)

Como o São Paulo planeja quitar a dívida?

Como dito, a dívida corresponde a primeira parcela correspondente a Marcos Antonio. O Lance! apurou que o clube ainda não tem previsão de pagar. A tendência é que fosse resolvido até o final da semana, porém, tem uma certa dificuldade em cima disso.

O clube deixou de pagar a primeira das quatro previstas no acordo feito com o clube italiano pela contratação do volante, no valor de 1,5 milhão de euros cada uma, ou pouco mais de R$ 8,5 milhões na cotação atualizada.

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