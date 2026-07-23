'Temos que usar a criatividade', diz Dorival sobre situação financeira do São Paulo Treinador opinou sobre a situação do clube no mercado de transferências e vê diretoria coerente nas buscas por reforços

Em meio a um transfer ban, o São Paulo está de "mãos atadas" no mercado da bola até quitar a dívida com a Lazio, clube da Itália, que gerou a punição aplicada pela Fifa. O Tricolor contratou e conseguiu inscrever três atletas nessa janela de transferências, mas tem um acordo encaminhado com mais um jogador que está travado por conta da suspensão e ainda não consegue projetar quando poderá voltar a reforçar seu elenco.

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Diante do cenário, o técnico Dorival Jr. entende que a equipe precisa usar a criatividade para contornar os problemas e manter-se atenta a novas oportunidades. Nesse momento, o treinador lida com problemas em sua defesa, mais especificamente na zaga, setor que sofreu três perdas nesse primeiro semestre, e a reposição com Domingo Duarte, ainda não oficial, é que está travada pelo transfer ban da Fifa.

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O São Paulo ainda sofre com questões físicas, como a saída de Rafael Tolói por dores musculares diante do Athletico-PR, o que agrava ainda mais a situação do clube. Em entrevista após a derrota para o Athletico por 2 a 1, em jogo que marcou o retorno do Tricolor no Brasileirão na noite de quarta-feira, Dorival Jr. também elogiou a atuação da diretoria tricolor com as negociações feitas na janela ao citar a necessidade de "ser criativo".

- Acho que opções você sempre busca no mercado. Você faz uma leitura do que se passa. Temos que usar a criatividade porque não temos poder de investimento. Estamos fazendo alterações no grupo, contando com a saída de alguns e a vinda de outros, para que exista uma oxigenação, uma mudança, buscando alternativas. A diretoria está sendo coerente e tendo todo o cuidado possível para que possamos trazer jogadores e preencher o grupo em situações que não envolvam aporte inicial. Temos que ter a consciência de que não podemos fazer isso. Então, temos que usar toda a criatividade possível e vamos continuar assim - disse Dorival.

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O treinador também afirmou que o São Paulo não ficará fora do mercado neste período, mesmo com a impossibilidade de inscrever novos atletas no BID da CBF, e que o Tricolor buscará opções que estejam em "situações favoráveis".

- Estaremos sempre atentos ao mercado, desde que em situações favoráveis. Tivemos algumas contratações dentro das necessidades apresentadas, opções estudadas e trabalhadas que acabaram acontecendo. Agora, temos que ter um tempo para que esses jogadores entrem em forma, porque se apresentaram apenas no fim da intertemporada - completou Dorival, que ponderou em outra resposta na entrevista sobre as dificuldades do São Paulo em manter o salário do elenco em dia.

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- Não é uma situação favorável para ninguém, nem para o torcedor, nem para a diretoria, nem para os jogadores, nem para a comissão técnica. Mas temos que enfrentar isso e ter a consciência de que há pessoas trabalhando para resolver essas situações - disse.

O atual transfer ban do São Paulo é pelo não pagamento de uma das quatro parcelas do acordo de compra do meia Marcos Antônio junto à Lazio, da Itália. O Tricolor atrasou o pagamento no valor de 1,5 milhão de euros ao time estrangeiro. O camisa 8 assinou um novo contrato em março deste abi até 2030. A punição vale até a dívida ser quitada.

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Problemas com lesões

Além do caso de Rafael Tolói, o lateral Wendell também demonstrou queixas de dores musculares no jogo contra o Athletico. A situação do lateral, entretanto, se mostrou mais confortável, já que o defensor seguiu até o apito final da partida.

Sobre Tolói, que já havia ficado afastado de lesão por mais de um mês antes da pausa da Copa do Mundo, Dorival afirmou que o zagueiro teve problemas físicos no retorno aos treinos da intertemporada e demorou mais a voltar aos trabalhos com o elenco, mas descartou inicialmente que seja um problema com risco de agravamento na sequência da temporada.

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- Ali foram lances de jogo, situações do momento [com Tolói e Wendell]. O problema que tivemos foi com o Tolói foi que, durante a pré-temporada, ele teve um problema e retornou mais tarde do que todos aos treinamentos. Ele praticamente não cumpriu toda a pré-temporada por causa dessa dificuldade. Acabou sentindo. Jogou a partida anterior, participou do amistoso da última sexta-feira, somou praticamente 80 minutos de trabalho e estava pronto para essa situação, mas, infelizmente, acabou acontecendo - analisou Dorival.