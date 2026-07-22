Dorival Jr. define escalação do São Paulo contra o Athletico-PR; veja os nomes
Tricolor volta ao Brasileirão diante do Furacão em Bragança Paulista, interior do estado
Dorival Jr. definiu seu onze inicial do São Paulo para o duelo contra o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, confronto que marca o retorno do Tricolor ao calendário da temporada após a pausa para a Copa do Mundo. O treinador leva a campo a maioria dos jogadores que formaram a base do elenco da equipe no primeiro semestre.
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A grande novidade é o retorno do zagueiro Arboleda, que ficou afastado do São Paulo por atos indisciplinares e voltou a ser integrado pelo clube durante a pausa da Copa. O defensor jogará ao lado de Rafael Toloi, que retorna ao time titular após período pré-Mundial lesionado. Nas laterais, sem novidades. Lucas Ramon jogará na direita e Wendell na esquerda, enquanto Rafael segue como o goleiro titular.
No meio-campo, Bobadilla, único atleta do Tricolor que disputou a Copa do Mundo, começa o confronto nesta quarta-feira. Ao seu lado, Dorival escalou Marcos Antônio e Pablo Maia. No ataque, o São Paulo vai com três nomes. Artur atua pelo lado direito do campo, enquanto Luciano e Calleri completam o trio ofensivo.
Dessa forma, o São Paulo está escalado com: Rafael, Lucas Ramon, Rafael Toloi, Arboleda e Wendell; Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla; Artur, Luciano e Calleri.
No banco de reservas, o São Paulo tem o novo reforço da janela, Victor Sá, que foi apresentado oficialmente na terça e fica à disposição de Dorival Jr. Outros nomes para o decorrer da partida são Ferreira, Danielzinho, Cauly e André Silva. O treinador também relacionou alguns nomes da base, como Luis Osório na zaga e Tetê e Gustavo Santana no ataque.
Mais informações sobre São Paulo x Athletico-PR
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X ATHLETICO-PR
19ª RODADA DO BRASILEIRÃO
- 📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista, SP)
- 📆 Data e horário: 22 de julho, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)
- 📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)
Arbitragem
- 🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano
- 🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Luiz Cláudio Regazone
- 🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins
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