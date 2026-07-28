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São Paulo mantém percentual? Veja como ficam os direitos de Moreira

Jogador se despediu oficialmente

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
28/07/2026 11:42
Atualizado há 0 minutos
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João Moreira estreou pelo São Paulo em 2022
João Moreira estreou pelo São Paulo em 2022. (Foto: Reprodução/Instagram)

O São Paulo oficializou a saída de Moreira ao Al-Nasr, de Dubai. O jogador se transfere em definitivo. Na negociação, Tricolor ficará com 50% dos direitos econômicos do jogador em caso de futura venda.

Revelado em Cotia, Moreira chegou às categorias de base do São Paulo em 2017 e estreou pelo time profissional em 2022, na vitória por 2 a 1 sobre o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Em janeiro de 2025, o lateral foi emprestado ao Porto, de Portugal, onde permaneceu até março de 2026 antes de acertar sua transferência para o futebol dos Emirados Árabes.

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Pela equipe principal do São Paulo, Moreira disputou 27 partidas, marcou um gol, distribuiu três assistências e conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.

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Moreira com a camisa do São Paulo
Moreira pelo São Paulo (Foto: Acervo Pessoal)

Moreira se despediu do São Paulo nas redes sociais

Moreira se despediu oficialmente do Tricolor nesta terça-feira (28) por meio de uma publicação nas redes sociais.

Na mensagem publicada em seu perfil no InstagramMoreira relembrou sua trajetória desde a chegada ao centro de formação de Cotia, aos 13 anos, e agradeceu ao clube pela oportunidade de realizar o sonho de atuar no time profissional.

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- Cheguei a Cotia ainda menino, aos 13 anos, carregando um grande sonho: jogar pelo São Paulo. Foi ali que aprendi que, para estar à altura da responsabilidade de representar mais de 20 milhões de são-paulinos, era preciso trabalhar duro. Todos os dias, procurei honrar essa camisa, me dedicando com o corpo, mas também com a alma. Sempre! - escreveu.

O lateral também destacou momentos marcantes da carreira com a camisa tricolor, como a estreia no profissional, as conquistas e as amizades construídas durante sua passagem pelo clube.

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- Aos 17, realizei o sonho de estrear no profissional. De Cotia ao Morumbi, vivi momentos que vou guardar pra sempre, conquistei títulos, ajudei a derrubar tabus e construí amizades que vou levar pra vida toda.

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