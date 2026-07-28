Dorival celebra período sem jogos; confira a semana do São Paulo
Tricolor só volta a campo no dia 8 de agosto, contra o Grêmio, e técnico vê pausa como oportunidade para corrigir erros e recuperar o elenco
O São Paulo terá mais um período de descanso no calendário da temporada. Após o empate com o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o time comandado por Dorival Júnior só voltará a atuar no dia 8 de agosto, quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pela competição nacional.
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Fora da Copa do Brasil e com o adiamento do clássico contra o Santos, por conta do jogo do adversário na Sul-Americana, a equipe comandada por Dorival Júnior terá 13 dias sem partidas oficiais. Para o treinador, a pausa chega em momento importante para a sequência da temporada.
— Para mim, muito positiva. É natural que, para uma sequência que estamos iniciando, teria sido importante jogarmos. Mas acredito ser um momento para que a gente dê uma pausa, mostre tudo que vem acontecendo com o grupo, todos os pontos positivos que apareceram e também os negativos, que deverão ser ainda mais trabalhados — afirmou o treinador após a partida no Rio de Janeiro.
Dorival acredita que o intervalo permitirá ao São Paulo ajustar detalhes táticos, recuperar atletas fisicamente e intensificar os treinamentos antes da retomada do Brasileirão.
Confira a programação do São Paulo
Depois do compromisso diante do Flamengo, o elenco recebeu folga na segunda-feira (27). Nesta terça (28), apenas os atletas em recuperação física realizam atividades no SuperCT.
A partir de quarta-feira (29), o grupo retoma os treinamentos normalmente. A programação divulgada pelo clube prevê:
- Terça-feira (28): atividades apenas para atletas em recuperação;
- Quarta-feira (29): treino às 15h, no SuperCT;
- Quinta-feira (30): treino às 10h, no SuperCT;
- Sexta-feira (31): treino às 10h, no SuperCT;
- Sábado (1º): treino às 9h, no SuperCT;
- Domingo (2): folga para o elenco.
A expectativa da comissão técnica é aproveitar o período para elevar a intensidade dos trabalhos e preparar a equipe para a sequência decisiva da temporada. O São Paulo segue na 12ª posição da tabela do Brasileirão, com 26 pontos conquistados, e vai buscar reabilitação diante do Grêmio, pois não vence há sete rodadas na competição nacional.
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