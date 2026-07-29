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São Paulo conhece os novos membros do Conselho Deliberativo

Votação foi encerrada nesta quarta-feira

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
29/07/2026 18:33
Atualizado há 26 minutos
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Bandeirinha do São Paulo
São Paulo começa movimentar parte política em ano eleitoral (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O Conselho Deliberativo do São Paulo definiu, nesta quarta-feira (29), os dez novos conselheiros vitalícios do clube. A votação, realizada de forma online, contou com a participação de 234 dos 246 conselheiros aptos, o equivalente a 95,12% do colégio eleitoral.

Os dez candidatos mais votados garantiram vaga no quadro de conselheiros vitalícios. Luiz Carlos Canassa foi o mais votado, com 89 votos, seguido por Milton José Neves Júnior, com 80. Na sequência aparecem Osni Reginaldo Arantes (76), José Edgard Galvão Machado (75), Roberto Sueiki Minami (70), Domingos Ferreira de Moraes Júnior (60), Vinicius Pinotti (59), Antonio Augusto Bueno Costa (57), Rafael Moreira Palma (56) e Luiz Augusto Lia Braga (47).

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Vinícius Pinotti
Pinotti foi um dos nomes escolhidos para o Conselho Deliberativo do São Paulo (Foto: Marcello Fim/Raw Image)

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A eleição marca o início das movimentações políticas do São Paulo para o processo eleitoral que será concluído no fim do ano, quando o clube definirá seu novo presidente. Os conselheiros vitalícios têm papel importante nas decisões do Conselho Deliberativo e passam a integrar o grupo de membros permanentes do órgão.

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Entre os dez novos conselheiros vitalícios eleitos, cinco são ligados aos grupos que hoje fazem oposição à atual gestão. Esse bloco é formado por correntes políticas tradicionais do clube, como Salve Tricolor Paulista, o grupo de Olten Ayres e o grupo de Vinicius Pinotti.

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Do Salvo Tricolor Paulista, foram eleitos Antonio Augusto Bueno Costa e Domingos Moraes. Pelo grupo de Vinicius Pinotti, o próprio Pinotti conquistou uma das vagas. Já o grupo de Olten Ayres elegeu Luiz Augusto Lia Braga e Rafael Moreira Palma.

Os outros cinco eleitos são ligados à Situação ou a grupos independentes: Luiz Carlos Canassa, Milton José Neves Júnior, Osni Reginaldo Arantes, José Edgard Galvão Machado e Roberto Sueiki Minami.

Os dez novos conselheiros vitalícios do São Paulo:

    1.
  1. Luiz Carlos Canassa – 89 votos
    2. 2.
  2. Milton José Neves Júnior – 80 votos
    3. 3.
  3. Osni Reginaldo Arantes – 76 votos
    4. 4.
  4. José Edgard Galvão Machado – 75 votos
    5. 5.
  5. Roberto Sueiki Minami – 70 votos
    6. 6.
  6. Domingos Ferreira de Moraes Júnior – 60 votos
    7. 7.
  7. Vinicius Pinotti – 59 votos
    8. 8.
  8. Antonio Augusto Bueno Costa – 57 votos
    9. 9.
  9. Rafael Moreira Palma – 56 votos
    10. 10.
  10. Luiz Augusto Lia Braga – 47 votos

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