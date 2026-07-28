Com zaga em crise, São Paulo aposta em Osorio e vê a fórmula Beraldo se repetir Jogador foi revelado na base são-paulina

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O São Paulo vive um dos momentos mais delicados fora de campo, político e financeiramente falando, e é justamente nesse cenário que a escolha tem sido aproveitar peças caseiras. Luis Osorio, zagueiro de 19 anos formado em Cotia, tem sido a resposta encontrada por Dorival Júnior para o problema.

A zaga tem sido problema desde antes da pausa da Copa do Mundo. Com transfer ban e ainda sem prazo para resolver o problema, Domingos Duarte - zagueiro contratado nesta janela -, não pode ser registrado. Treinando com o elenco, segue impedido de estrear. A dívida é referente a um atraso referente à contratação de Marcos Antônio junto à Lazio.

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O problema se soma a outros desfalques no setor. Rafael Tolói está machucado, Alan Franco pediu para deixar o clube e Sabino ainda recupera a forma física plena após lesão. Com isso, Osorio tem sido solução. E contra o Flamengo, neste domingo (26), mostrou que ainda pode render bons frutos.

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A fórmula de Dorival: de Beraldo a Osorio

Cotia, base do São Paulo, é um dos maiores centros formadores de atletas no Brasil. E Dorival Júnior sempre mostrou como gosta de usar os garotos. Com Osorio, pode repetir uma fórmula usada com Beraldo, hoje no PSG e campeão na Europa.

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O próprio Beraldo já reconheceu publicamente que a confiança recebida de Dorival naquele período foi determinante para sua evolução. Agora, de volta ao Morumbi para sua terceira passagem pelo clube, Dorival repete a receita: diante de uma crise que ele mesmo classificou como um dos momentos mais negativos da história recente do clube, o treinador tem defendido publicamente a aposta nos garotos revelados em Cotia como parte da reconstrução, destacando a evolução de Osório partida após partida.

Beraldo em treino do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

— Acho que vivemos um dos momentos mais negativos da história. Temos que criar uma blindagem completa no dia a dia de trabalho, e é isso que estamos buscando fazer. Ao mesmo tempo, queremos dar espaço para que os garotos da base ocupem seus lugares e possam se desenvolver da melhor forma. Se analisarmos as duas últimas partidas, a equipe mostrou evolução. O resultado do meio de semana acabou atrapalhando esse processo de crescimento que já vinha sendo percebido — desabafou após o jogo contra o Flamengo.

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Dorival tende a confiar em jogadores jovens quando o cenário é adverso. Se foi assim com Beraldo, o caminho com Osorio tende a ser parecido.

Números de Osorio justificam espaço no São Paulo

Ao analisar os números de Osorio contra o Flamengo, existe uma justificativa para isso. Osorio teve participação direta no ataque e também contribuiu defensivamente. O defensor deu a assistência para o gol do São Paulo, criou uma grande chance e registrou um passe decisivo, além de acertar 41 dos 49 passes que tentou, com 84% de aproveitamento.

Osório em jogo contra o Flamengo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Na defesa, somou quatro ações defensivas, com um desarme, três cortes e uma recuperação de bola. Também venceu dois dos quatro duelos pelo chão e não foi driblado em nenhum momento da partida, confirmando uma atuação segura nos dois lados do campo. Os números são do Sofascore.

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E como joga Osorio?

O que mais chama atenção em Osorio não é apenas a sequência que vem ganhando no elenco principal, mas o perfil de jogo. Com 1,91m, o zagueiro alia força física, velocidade e boa saída de bola, características que explicam a confiança da comissão técnica e também o interesse que já desperta no mercado europeu.

Na defesa, costuma se destacar pela leitura das jogadas. Em vez de esperar o atacante, antecipa os lances e consegue neutralizar muitas ações antes mesmo do duelo direto. Pelo porte físico, também leva vantagem nas disputas e transmite segurança sem precisar recorrer constantemente às faltas.

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Com a bola nos pés, é um defensor que participa da construção. Não se limita a afastar o perigo e procura passes curtos ou verticais para acelerar a saída do time. Contra o Flamengo, por exemplo, mostrou essa característica ao dar a assistência para o gol de Calleri, uma jogada que nasceu da qualidade na distribuição e não apenas de uma bola esticada.

Outro ponto que chama atenção é a personalidade. Mesmo com pouca experiência entre os profissionais, Osorio demonstra tranquilidade para atuar sob pressão, mantém a intensidade nos duelos e não se esconde quando precisa iniciar as jogadas. É um perfil de zagueiro cada vez mais valorizado: forte defensivamente, mas que também participa da construção ofensiva do time.

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O que vem pela frente

O São Paulo já reagiu no mercado para blindar seu novo destaque: Osorio renovou contrato até 2030, com multa rescisória fixada acima de R$ 600 milhões, um valor considerado "nível Europa" diante do interesse crescente de clubes estrangeiros. O clube manteve a maior parte dos direitos econômicos do atleta.

Desde o início do ano, o Betis, da Espanha, acompanha a situação do jogador. Internamente, o clube espanhol entende que Osorio tem potencial, mas deseja observar uma sequência maior de minutos pelo time profissional antes de avançar em qualquer movimento.

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Para o São Paulo, a prioridade segue sendo destravar a contratação de Domingos Duarte. Mas, até lá, Osorio vai ganhando espaço e mostrando que pode ser mais do que uma solução emergencial. A sequência entre os profissionais pode ser justamente o passo que faltava para a cria de Cotia se consolidar no elenco principal.



