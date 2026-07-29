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São Paulo se aproxima de Iago Borduchi para a lateral-esquerda

Jogador estava na mira do Internacional também

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
29/07/2026 19:57
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Iago Borduchi
Iago Borduchi entrou no radar do São Paulo (Foto: Celo Gil / Bahia)

O São Paulo está próximo de fechar com Iago Borduchi, do Bahia, para a lateral-esquerda. O Lance! apurou que a ideia seria uma contratação por empréstimo.

O lateral deve viajar para São Paulo para realizar exames médicos, mas a assinatura do contrato ainda não aconteceu. Enquanto isso, o Bahia mantém o jogador fora da delegação, e inclusive, não viajou para o Rio de Janeiro para o jogo contra o Fluminense.

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Iago lidava com duas propostas: do Internacional e do São Paulo. Porém, a do Tricolor é a que chamou mais atenção do jogador. A expectativa é que caminhe em breve.

Iago Borduchi
Jogador supriria lacuna após possível saída de Enzo Díaz (Foto: Divulgação/ Bahia)

São Paulo precisa resolver transfer ban

A diretoria precisa quitar a parcela em atraso da compra de Marcos Antônio, junto à Lazio. A mesma pendência também impede o registro do zagueiro Domingos Duarte, outro reforço que aguarda a regularização da situação.

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A chegada de Iago também deve provocar mudanças no elenco. Com quatro laterais-esquerdos à disposição, o São Paulo tende a reavaliar o futuro de Enzo Díaz, que vive um momento de desgaste com o clube por causa dos atrasos nos pagamentos de direitos de imagem e sequer foi relacionado para as últimas partidas. O jogador treina no SuperCT, mas não está sendo relacionado.

Iago chega ao Tricolor após perder espaço no Bahia. Nesta temporada, disputou 11 partidas, com um gol e uma assistência. Revelado pelo Internacional, o jogador também acumula passagem pelo Augsburg, da Alemanha.

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Se tudo der certo, Dorival Júnior passará a ter Wendell, Nicolas, Enzo Díaz e Iago Borduchi como opções para a lateral esquerda, embora a permanência de Enzo ainda seja incerta.

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