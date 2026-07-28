'Made in Cotia' dá adeus ao São Paulo após acerto com o Oriente Médio Lateral-direito publicou mensagem nas redes sociais e deixa o Tricolor rumo ao futebol dos Emirados Árabes; clube mantém percentual dos direitos econômicos.

Moreira encerra sua passagem com 26 jogos, um gol e três assistências.

Ele destacou sua trajetória no clube e agradeceu aos profissionais e à torcida.

João Moreira se despediu do São Paulo e será jogador do Al-Nasr até 2029.

O lateral-direito João Moreira está de saída do São Paulo. Formado nas categorias de base de Cotia, o jogador de 22 anos se despediu oficialmente do Tricolor nesta terça-feira (28) por meio de uma publicação nas redes sociais. O destino do atleta será o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, onde assinou contrato válido por três temporadas, até 2029.

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Na mensagem publicada em seu perfil no Instagram, Moreira relembrou sua trajetória desde a chegada ao centro de formação de Cotia, aos 13 anos, e agradeceu ao clube pela oportunidade de realizar o sonho de atuar no time profissional.

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- Cheguei a Cotia ainda menino, aos 13 anos, carregando um grande sonho: jogar pelo São Paulo. Foi ali que aprendi que, para estar à altura da responsabilidade de representar mais de 20 milhões de são-paulinos, era preciso trabalhar duro. Todos os dias, procurei honrar essa camisa, me dedicando com o corpo, mas também com a alma. Sempre! - escreveu.

O lateral também destacou momentos marcantes da carreira com a camisa tricolor, como a estreia no profissional, as conquistas e as amizades construídas durante sua passagem pelo clube.

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- Aos 17, realizei o sonho de estrear no profissional. De Cotia ao Morumbi, vivi momentos que vou guardar pra sempre, conquistei títulos, ajudei a derrubar tabus e construí amizades que vou levar pra vida toda.

Na despedida, Moreira agradeceu aos profissionais do São Paulo e à torcida.

Moreira deixa o São Paulo com 26 jogos e um gol marcado pelo profissional (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

- Hoje me despeço do clube com o coração cheio de gratidão. Obrigado a todos os profissionais que fizeram parte dessa caminhada e, principalmente, à torcida são-paulina, que sempre esteve ao meu lado. Levo comigo cada aprendizado, cada lembrança e um carinho eterno por esse lugar que me formou como homem e atleta. Obrigado por tudo, São Paulo. Orgulho de ser Made in Cotia. Essa sempre será a minha casa! - completou.

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São Paulo mantém percentual de Moreira

O acordo entre São Paulo e Al-Nasr não prevê compensação financeira imediata pela transferência. Apesar da liberação sem custos, o Tricolor permanecerá com 25% dos direitos econômicos de João Moreira, garantindo participação em uma eventual negociação futura do jogador.

Moreira vinha treinando normalmente com o elenco comandado por Dorival Júnior, mas perdeu espaço na disputa pela lateral direita após a chegada de Aurélio Buta, reforço anunciado recentemente pelo clube.

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O defensor havia retornado ao São Paulo em março deste ano, encerrando antecipadamente o empréstimo ao Porto, de Portugal, onde disputou 12 partidas pela equipe B, sem estrear pelo time principal.

Revelado em Cotia, João Moreira encerra sua passagem pelo profissional do São Paulo com 26 jogos, um gol marcado e três assistências. Pelo clube, conquistou o título da Supercopa do Brasil de 2024, na decisão diante do Palmeiras.

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