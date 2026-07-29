São Paulo vê Matheus Ferreira despertar interesse da Europa Jogador pode ganhar espaço para ter minutagem

O volante Matheus Ferreira pode ser mais uma cria de Cotia a seguir para o futebol europeu. O jogador, um dos destaques da equipe sub-20 do São Paulo, recebeu sondagens de clubes da Espanha, Portugal, Dinamarca e Bélgica nesta janela de transferências. Entre os interessados estão Osasuna, Santa Clara, Midtjylland e Club Brugge. O Tricolor não descarta um empréstimo caso a negociação seja considerada positiva para o desenvolvimento do atleta.

Com contrato até janeiro de 2028, Matheus enfrenta forte concorrência no elenco profissional e, por isso, uma saída temporária é vista com bons olhos pelas partes. A ideia é que o volante tenha mais minutos em alto nível antes de retornar ao clube.

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Capitão do time sub-20, Matheus Ferreira foi um dos principais nomes do São Paulo na campanha da Copinha e segue em destaque nas competições de base. Em 2026, o meio-campista soma 27 partidas entre Copinha, Campeonato Brasileiro e Paulista Sub-20.

Matheus Ferreira foi revelado em Cotia (Foto: Reprodução/ São Paulo FC)

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Matheus Ferreira foi destaque entre atletas do Sub-20

Entre os meio-campistas do Brasileiro Sub-20, Matheus lidera em passes por jogo, aparece entre os primeiros colocados em duelos ganhos, passes progressivos, entradas no último terço, dribles no terço final e precisão nos passes. Considerando todos os jogadores do São Paulo na competição, também lidera em passes por 90 minutos, acerto de passes e passes para o terço final, além de figurar entre os líderes em passes progressivos. Os números são do Sofascore.

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A tendência é que Matheus Ferreira siga um caminho parecido com o de outras crias de Cotia. Recentemente, Negrucci e Paulinho também foram emprestados pelo São Paulo para ganhar mais minutos e acelerar o processo de desenvolvimento antes de uma possível integração definitiva ao elenco principal.