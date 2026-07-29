Newton revela conversas com Ferraresi e Artur antes de acertar com o São Paulo
Jogador vestirá a camisa 28 no Tricolor
O volante Newton foi apresentado nesta quarta-feira, dia 29 de julho, no SuperCT. Após negociação com o Botafogo envolvendo Ferraresi, o jogador chega para preencher uma lacuna no meio-campo. O jogador falou sobre os moldes da sua chegada e o motivo de ter escolhido o São Paulo.
- Quando o Rafinha falou comigo sobre a possibilidade de eu vir para cá, fiquei muito feliz. Como falei na apresentação, quando um clube campeão mundial faz uma proposta, fica difícil recusar. Acho que todo jogador de alto nível sonha em jogar no São Paulo. Graças a Deus deu tudo certo e estou muito feliz de estar aqui - disse.
O jogador também explicou quais são suas características. Segundo revelou Rafinha antes da coletiva de imprensa, Newton foi um pedido feito por Dorival Júnior, chamando atenção principalmente por sua parte física e altura.
- Dentro do elenco, acredito que posso contribuir principalmente na saída de bola. Sou um jogador rápido, tenho uma boa recuperação e acho que chego para somar ao grupo - explicou.
Newton conversou com Ferraresi e Artur antes de chegar ao São Paulo
O volante também revelou que conversou com Ferraresi e Artur antes de acertar a transferência. Segundo ele, ambos fizeram elogios ao ambiente do clube, fator que pesou na decisão. Além disso, contou que parte da família é são-paulina, o que reforçou sua identificação com o Tricolor.
- Antes de vir para cá, conversei com o Ferraresi. Perguntei sobre o clube, sobre como era vestir a camisa do São Paulo. Também falei com o Artur, que foi meu companheiro no Botafogo e hoje está aqui. Os dois falaram muito bem do São Paulo. Eu já tinha uma ótima impressão do clube e isso só reforçou a minha vontade de vir. Minha família também é são-paulina, então acabei me identificando ainda mais. A escolha de vir para cá foi fácil - revelou.
Como joga Newton?
Newton é um volante de características defensivas, com perfil de marcação e proteção da defesa. Não é um jogador de grande participação ofensiva, mas se destaca pela intensidade sem a bola e pela capacidade de recuperar a posse. No São Paulo, deve atuar mais como um primeiro volante, tendo também a aprovação de Dorival Júnior.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
No esquema de Dorival Júnior, Newton chegaria para desempenhar uma função semelhante à de Alisson quando atua como volante. Também pode atuar ao lado de um volante de saída. Newton tem contrato até o final de 2029.
🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
São Paulo
Paulinho será emprestado pelo São Paulo para time da Série BHá 10 minutos
São Paulo
MP arquiva inquérito contra presidente do Conselho Deliberativo do São PauloHá 3 horas
São Paulo
São Paulo começa 'dança das cadeiras' política e movimentações intensificamHá 8 horas
São Paulo
Lucas Moura atualiza seu quadro médico no São PauloHá 23 horas
São Paulo
Renovação de Calleri avança e São Paulo vê permanência próximaHá 1 dia
Botafogo
Botafogo encaminha acordo com o São Paulo por permanência de FerraresiHá 1 dia
Mais LANCE!