logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Newton revela conversas com Ferraresi e Artur antes de acertar com o São Paulo

Jogador vestirá a camisa 28 no Tricolor

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
29/07/2026 13:51
Favorite o Lance! no Google
Newton apresentado no São Paulo
Newton apresentado no São Paulo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

O volante Newton foi apresentado nesta quarta-feira, dia 29 de julho, no SuperCT. Após negociação com o Botafogo envolvendo Ferraresi, o jogador chega para preencher uma lacuna no meio-campo. O jogador falou sobre os moldes da sua chegada e o motivo de ter escolhido o São Paulo.

- Quando o Rafinha falou comigo sobre a possibilidade de eu vir para cá, fiquei muito feliz. Como falei na apresentação, quando um clube campeão mundial faz uma proposta, fica difícil recusar. Acho que todo jogador de alto nível sonha em jogar no São Paulo. Graças a Deus deu tudo certo e estou muito feliz de estar aqui - disse.

continua após a publicidade

O jogador também explicou quais são suas características. Segundo revelou Rafinha antes da coletiva de imprensa, Newton foi um pedido feito por Dorival Júnior, chamando atenção principalmente por sua parte física e altura.

- Dentro do elenco, acredito que posso contribuir principalmente na saída de bola. Sou um jogador rápido, tenho uma boa recuperação e acho que chego para somar ao grupo - explicou.

continua após a publicidade

Newton conversou com Ferraresi e Artur antes de chegar ao São Paulo

O volante também revelou que conversou com Ferraresi e Artur antes de acertar a transferência. Segundo ele, ambos fizeram elogios ao ambiente do clube, fator que pesou na decisão. Além disso, contou que parte da família é são-paulina, o que reforçou sua identificação com o Tricolor.

- Antes de vir para cá, conversei com o Ferraresi. Perguntei sobre o clube, sobre como era vestir a camisa do São Paulo. Também falei com o Artur, que foi meu companheiro no Botafogo e hoje está aqui. Os dois falaram muito bem do São Paulo. Eu já tinha uma ótima impressão do clube e isso só reforçou a minha vontade de vir. Minha família também é são-paulina, então acabei me identificando ainda mais. A escolha de vir para cá foi fácil - revelou.

continua após a publicidade
Newton com a camisa do São Paulo
Newton foi apresentado nesta quarta-feira (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Como joga Newton?

Newton é um volante de características defensivas, com perfil de marcação e proteção da defesa. Não é um jogador de grande participação ofensiva, mas se destaca pela intensidade sem a bola e pela capacidade de recuperar a posse. No São Paulo, deve atuar mais como um primeiro volante, tendo também a aprovação de Dorival Júnior.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No esquema de Dorival Júnior, Newton chegaria para desempenhar uma função semelhante à de Alisson quando atua como volante. Também pode atuar ao lado de um volante de saída. Newton tem contrato até o final de 2029.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Paulinho pelo São Paulo

São Paulo

Paulinho será emprestado pelo São Paulo para time da Série B

Há 10 minutos
Olten Ayres de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, em entrevista coletiva

São Paulo

MP arquiva inquérito contra presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo

Há 3 horas
Bandeirinha do São Paulo

São Paulo

São Paulo começa 'dança das cadeiras' política e movimentações intensificam

Há 8 horas
Lucas Moura em treino do São Paulo

São Paulo

Lucas Moura atualiza seu quadro médico no São Paulo

Há 23 horas
Calleri pelo São Paulo

São Paulo

Renovação de Calleri avança e São Paulo vê permanência próxima

Há 1 dia
Ferraresi assinará com o Botafogo por três temporadas

Botafogo

Botafogo encaminha acordo com o São Paulo por permanência de Ferraresi

Há 1 dia
Mais LANCE!
João Moreira estreou pelo São Paulo em 2022

São Paulo mantém percentual? Veja como ficam os direitos de Moreira

Calleri comemora gol contra o Flamengo no Maracanã

Calleri e Ferraresi disputam torneio de pôquer após rodada do Brasileirão

Técnico Dorival Júnior orienta o time do São Paulo no Maracanã, durante jogo contra o Flamengo

Dorival celebra período sem jogos; confira a semana do São Paulo

Moreira comemora gol contra a Universidad Católica do Chile, pela Sul-Americana de 2022

'Made in Cotia' dá adeus ao São Paulo após acerto com o Oriente Médio

Osório com a camisa do São Paulo

Com zaga em crise, São Paulo aposta em Osorio e vê a fórmula Beraldo se repetir

Mauro Cezar não apoia convocação de Paquetá à Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Mauro Cezar questiona impedimento semiautomático em Flamengo x São Paulo

Juan com a camisa do São Paulo

São Paulo observa negociação de cria de Cotia e pode lucrar com transferência

Dorival Júnior como técnico tricolor

Dorival Júnior abre o jogo sobre papel do Morumbis nos resultados do São Paulo

Calleri

Torcedores do Flamengo reagem ao gol de Calleri: 'Sempre'

Calleri pelo São Paulo

Calleri aumenta coleção de gols, quebra jejum e atinge marca contra o Flamengo

PC Oliveira concordou com a arbitragem em Palmeiras x Bragantino (Foto: Reprodução)

PC Oliveira bate martelo sobre polêmica em Flamengo x São Paulo

Rafael goleiro do São Paulo

Rafael admite crise no São Paulo e pede união para tirar clube da situação

Impedimento semiautomático anulou gol do Flamengo

Impedimento semiautomático contra o Flamengo divide opiniões