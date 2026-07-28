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Botafogo encaminha acordo com o São Paulo por permanência de Ferraresi

Zagueiro de 27 anos assinará com o Glorioso novo vínculo, agora por três temporadas

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 14:00
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Ferraresi assinará com o Botafogo por três temporadas
Ferraresi assinará com o Botafogo por três temporadas (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo encaminhou a assinatura em definitivo do zagueiro Nahuel Ferrasi, que está emprestado pelo São Paulo. Após primeiras tratativas e a ida de Newton ao Tricolor, o venezuelano ficará no Glorioso em um contrato de três temporadas.

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Em um primeiro momento, havia sido acordado que o São Paulo pagaria algo perto da quantia de R$ 18 milhões. No entanto, conforme apurou a reportagem do Lance!, o acordo será fechado pela troca de direitos econômicos dos dois jogadores.

Ferraresi chegou ao Botafogo no início da temporada, em março, em contrato de empréstimo junto ao time do Morumbi até o fim do ano. Com a camisa do Glorioso, até então, são 18 jogos disputados e um gol marcado, com a titularidade firmada sob o comando de Franclim Carvalho.

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As informações iniciais são do "Canal do Anderson Motta" e foram confirmadas pela reportagem.

Ferraresi assinará com o Botafogo por três temporadas
Ferraresi assinará em definitivo com o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo no mercado

Na janela de transferências, o Botafogo contratou os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón, o volante Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira.

O próximo compromisso do Glorioso será apenas no dia 8 de agosto, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos.

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