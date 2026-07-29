Paulinho será emprestado pelo São Paulo para time da Série B
Jogador era visto como promessa da base
O São Paulo está próximo de fechar a ida de Paulinho ao Botafogo-SP, time do interior paulista, em definitivo. O Lance! confirmou que o atacante será transferido em empréstimo.
Paulinho chegou a ocupar um posto de promessa nos últimos anos, revelado na base do São Paulo. Porém, durante a intertemporada na pausa da Copa do Mundo, o jogador foi afastado e treinava separado. Antes, a expectativa é que o clube buscaria um empréstimo para dar minutagem. A situação mudou de última hora.
Paulinho estreou no profissional do São Paulo ano passado
Paulinho estreou no profissional do São Paulo ano passado, em novembro. O jogador estava na mira da comissão técnica de Dorival Júnior.
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Aos 20 anos, Paulinho é natural de Piranhas, no interior de Alagoas. Em 2017, realizou seu primeiro teste no clube paulista e permaneceu desde então. Tem como referência Lucas Moura, veterano do São Paulo e também formado em Cotia.
Moreira também deixou o São Paulo
Paulinho não é o primeiro caso de jogador da base negociado. Nos últimos dias, aconteceu parecido com Moreira. No caso do lateral, foi negociado ao Al-Nasr em definitivo até 2029. No caso dele, o Tricolor manteve 50% dos direitos econômicos pensando em vendas futuras.
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