Lucas Moura atualiza seu quadro médico no São Paulo
Lucas Moura rompeu o tendão de Aquiles
Lucas Moura se manifestou nas redes sociais e atualizou os torcedores sobre o processo de recuperação da lesão no tendão de Aquiles. O meia revelou que iniciou uma nova etapa da reabilitação e já começou a correr na esteira. Segundo o jogador, a expectativa é iniciar em breve os trabalhos de corrida no gramado, mais um passo importante no caminho para o retorno aos gramados.
– Graças a Deus, estou muito bem, evoluindo muito bem. Hoje, completo três meses da cirurgia. São 12 semanas, para ser mais exato. Estou fazendo praticamente tudo, só não posso correr e saltar, mas de resto estou fazendo bastante coisa, academia, bicicleta, enfim, muitas coisas. E essa semana vou começar um trote na esteira, e tudo correndo bem, se Deus quiser, na semana que vem já posso evoluir para um trote em campo - disse Lucas Moura.
O período de recuperação pode durar até dez meses. Lucas Moura disse que espera se recuperar antes dos meses previstos.
– Estamos no meio do caminho. A previsão dessa lesão é de seis a oito, 10 meses, mas em nome de Jesus vai ser um período mais curto e em breve estarei em campo novamente. Obrigado pelo carinho de todos - completou.
Calleri aumenta coleção de gols, quebra jejum e atinge marca contra o Flamengo
Entenda a situação de Lucas Moura
O processo é monitorado pela equipe médica do clube e também por Miguel Cohen, especialista que acompanha Lucas Moura em suas questões físicas. Entre as atividades realizadas pelo atleta está o trabalho na esteira antigravitacional, equipamento que reduz o impacto sobre as pernas e auxilia na retomada gradual dos movimentos.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
A expectativa segue sendo de que Lucas Moura fique fora de combate até o final deste ano. No entanto, caso continue respondendo bem ao tratamento e cumpra todas as etapas previstas, existe a possibilidade de retornar aos gramados antes do encerramento do ano.
São Paulo estuda o futuro de Lucas Moura
O São Paulo está estudando o futuro de Lucas Moura. O meia tem contrato até o final do ano. Aos 33 anos, Lucas não cogita se aposentar no momento, segundo o Lance! apurou.
Um novo contrato ainda não está sendo conversado ou avançando nas conversas. A ideia, tanto do lado do jogador quanto do clube, é focar nesta etapa de recuperação.
🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
São Paulo
Renovação de Calleri avança e São Paulo vê permanência próximaHá 1 hora
Botafogo
Botafogo encaminha acordo com o São Paulo por permanência de FerraresiHá 1 hora
São Paulo
São Paulo mantém percentual? Veja como ficam os direitos de MoreiraHá 3 horas
Fora de Campo
Calleri e Ferraresi disputam torneio de pôquer após rodada do BrasileirãoHá 4 horas
São Paulo
Dorival celebra período sem jogos; confira a semana do São PauloHá 5 horas
São Paulo
'Made in Cotia' dá adeus ao São Paulo após acerto com o Oriente MédioHá 7 horas
Mais LANCE!