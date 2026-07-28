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Lucas Moura atualiza seu quadro médico no São Paulo

Lucas Moura rompeu o tendão de Aquiles

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
28/07/2026 15:21
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Lucas Moura em treino do São Paulo
Lucas Moura pelo São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Lucas Moura se manifestou nas redes sociais e atualizou os torcedores sobre o processo de recuperação da lesão no tendão de Aquiles. O meia revelou que iniciou uma nova etapa da reabilitação e já começou a correr na esteira. Segundo o jogador, a expectativa é iniciar em breve os trabalhos de corrida no gramado, mais um passo importante no caminho para o retorno aos gramados.

– Graças a Deus, estou muito bem, evoluindo muito bem. Hoje, completo três meses da cirurgia. São 12 semanas, para ser mais exato. Estou fazendo praticamente tudo, só não posso correr e saltar, mas de resto estou fazendo bastante coisa, academia, bicicleta, enfim, muitas coisas. E essa semana vou começar um trote na esteira, e tudo correndo bem, se Deus quiser, na semana que vem já posso evoluir para um trote em campo - disse Lucas Moura.

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O período de recuperação pode durar até dez meses. Lucas Moura disse que espera se recuperar antes dos meses previstos.

– Estamos no meio do caminho. A previsão dessa lesão é de seis a oito, 10 meses, mas em nome de Jesus vai ser um período mais curto e em breve estarei em campo novamente. Obrigado pelo carinho de todos - completou.

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Lucas Moura com a camisa do São Paulo
Lucas Moura com a camisa do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Entenda a situação de Lucas Moura

O processo é monitorado pela equipe médica do clube e também por Miguel Cohen, especialista que acompanha Lucas Moura em suas questões físicas. Entre as atividades realizadas pelo atleta está o trabalho na esteira antigravitacional, equipamento que reduz o impacto sobre as pernas e auxilia na retomada gradual dos movimentos.

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A expectativa segue sendo de que Lucas Moura fique fora de combate até o final deste ano. No entanto, caso continue respondendo bem ao tratamento e cumpra todas as etapas previstas, existe a possibilidade de retornar aos gramados antes do encerramento do ano.

São Paulo estuda o futuro de Lucas Moura

O São Paulo está estudando o futuro de Lucas Moura. O meia tem contrato até o final do ano. Aos 33 anos, Lucas não cogita se aposentar no momento, segundo o Lance! apurou.

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Um novo contrato ainda não está sendo conversado ou avançando nas conversas. A ideia, tanto do lado do jogador quanto do clube, é focar nesta etapa de recuperação.

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