São Paulo começa 'dança das cadeiras' política e movimentações intensificam Corrida política começa nesta quarta-feira

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O calendário político do São Paulo começa a esquentar, assim como a dança das cadeiras. Em ano eleitoral, mudanças serão aguardadas — que vão desde o Conselho Deliberativo até eleições presidenciais. Nesta terça-feira (28), os novos nomes dos conselheiros serão dobrados, terminando às 17h (de Brasília), nesta quarta.

Assim, o Conselho Deliberativo começa a votar os dez novos conselheiros vitalícios do clube, um pleito que, mais do que preencher cadeiras, funciona como termômetro de forças para a eleição presidencial marcada para o fim do ano. Neste ano, após mandatos da Situação (grupo sem ser da oposição) no comando, a oposição começa a ganhar força, o que estava sendo refletido desde janeiro, com a votação do impeachment de Julio Casares.

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Casares deixou o cargo este ano (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

A disputa pelas dez vagas vitalícias

Quando se fala de cargo vitalício, as cadeiras são as mais cobiçadas. Isso porque são pessoas que votam patrocínios, decidem futuro e até mesmo afetam o lado político e orçamentário, com votação nos balanços.

O processo tem duas etapas. Primeiro, os interessados se candidatam. Depois, o Conselho Consultivo analisa as candidaturas e filtra até 40 nomes, de um total de cem inscritos, que seguem para a votação do Conselho Deliberativo. Cada conselheiro deliberativo pode votar em até três candidatos, e os dez mais votados assumem o mandato vitalício.

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Como dito, essas votações começaram na terça, com os resultados previstos para serem divulgados na quarta-feira. Mas um bastidor chamou atenção neste processo. O que chama atenção não é só o processo, mas o acordo político por trás dele. Estas dez vagas já nascem previamente costuradas entre Situação e Oposição, grupos políticos do clube. Até então, cinco das dez vagas já estão reservadas para grupos de Oposição, com a expectativa de que o restante fique com nomes ligados à Situação.

A lista completa dos 40 candidatos

1 . Alberto Calisto Malta 2 . Alfredo Cotait Neto 3 . Antonio Augusto Bueno Costa 4 . Antonio Carlos Ioshimoto 5 . Caio Augusto M. Forjaz 6 . Cezar Augusto M. Forjaz 7 . Clovis Gomes Botelho 8 . Domingos Ferreira de Moraes Jr. 9 . Douglas de Albuquerque Alvarenga 10 . Epaminondas Aguiar Neto 11 . Erovan Tadeu da Silva Carmo 12 . Fabio Daniel Romanello Vasques 13 . Geraldo Jose Brunholi 14 . Gerson de Fazio Cristovão 15 . Itagiba Alfredo Francez Jr. 16 . João Ricardo Ierardi 17 . Jose Alberto Padin Iglesias 18 . Jose Carlos da Costa Moretti 19 . Jose Dinis Pereira da Fonseca 20 . Jose Edgard Galvão Machado 21 . Luiz Augusto Lia Braga 22 . Luiz Carlos Canassa 23 . Marcelo Marques Livolsi 24 . Mario Bombi 25 . Mário Celso da Silva Braga 26 . Milton José Neves Junior 27 . Nelson Rovai Cabral 28 . Newton Flávio Bittencourt 29 . Norberto Angelo Zaratini 30 . Odilon Mutti 31 . Orlando Rossini Junior 32 . Osmar Correa da Silva 33 . Osni Reginaldo Arantes 34 . Paulo Gustavo Bolizan D. de Souza 35 . Rafael Moreira Palma 36 . René Isidro Ramirez Salinas 37 . Ricardo Moreira 38 . Roberto Sueiki Minami 39 . Rodrigo Roquette Gaspar 40 . Vinicius Pinotti

Mas quem chama atenção nesta lista?

Dos cotados ao Conselho do São Paulo, alguns nomes chamam bastante atenção nesta lista. Entre os nomes ligados diretamente a grupos organizados estão Luiz Braga e Rafael Palma (Força SP), Moraes e Guto (Salve o Tricolor Paulista) e Vinícius Pinotti — um dos nomes mais influentes.

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Pinotti está forte na disputa do Conselho (Foto: Eduardo Viana/lancepress)

Pinotti foi um dos nomes por trás da movimentação do impeachment de Casares. No final do ano passado, foi uma figura que ajudou a protocolar o pedido de afastamento do ex-presidente.

Os bastidores da corrida presidencial

As eleições de diretoria e presidente no São Paulo estão previstas para o final deste ano. Com Harry Massis e toda a polêmica de Casares, o Tricolor enxerga a oposição crescendo cada vez mais. Ainda sem os candidatos definidos, de fato, alguns nomes começam a ganhar força.

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O nome que mais gerou barulho nos bastidores foi o de Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, cogitado por parte da oposição.

Rogerio Caboclo foi afastado de cargo na CBF (Foto: Divulgação/ CBF)

A ideia, no entanto, esbarra em forte resistência dentro do próprio Conselho Deliberativo. Caboclo comandou a CBF entre 2019 e 2021 e foi afastado do cargo após denúncias de assédio moral e sexual feitas por uma funcionária da entidade, época em que áudios anexados ao processo judicial vieram a público. Conselheiros consultados classificam a hipótese de candidatura como "absurda" e apontam esse histórico como motivo suficiente para inviabilizá-la.

Enquanto isso, outras alternativas inicialmente cogitadas pela oposição perderam força. Pinotti e Daurio não devem ser candidatos diretos à presidência. Diante disso, ganharam espaço os nomes de Marcelinho Portugal Gouveia e Flávio Marques, ambos com trânsito relevante dentro do Conselho Deliberativo e vistos como opções de maior consenso dentro da oposição. Uma das alas está se posicionando favoravelmente a Marcelinho. Ainda assim, avalia-se nos bastidores que qualquer um dos dois precisa consolidar apoio para se firmar como pré-candidato competitivo.

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São Paulo tem crise dentro da própria gestão

Um grupo de oito conselheiros protocolou, no último sábado (25), uma representação formal ao Conselho Deliberativo e à Comissão de Ética do clube pedindo o afastamento liminar de Harry Massis, atual presidente, além da abertura de processo disciplinar que pode levar à sua expulsão do quadro associativo.

O documento, assinado por Artur Eliseu da Silva, Carlos Henrique Sadi, Edson Francisco Lapolla, Giacomo Albanese, Joandre Antônio Ferraz, José Alexandre Medicis da Silveira, Pérsio Rainho e Silvia Saddi Cury, pede a apuração de suposta gestão temerária e aponta sucessivas violações ao Estatuto Social e à legislação esportiva.

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Massis está atualmente no cargo do clube (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Nos próximos dias, o resultado da votação de conselheiros vitalícios (quarta-feira) e o desdobramento da representação contra Massis devem funcionar como os dois principais indicadores de para onde caminha a disputa pelo poder no São Paulo.







