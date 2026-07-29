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São Paulo começa 'dança das cadeiras' política e movimentações intensificam

Corrida política começa nesta quarta-feira

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
29/07/2026 07:00
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Bandeirinha do São Paulo
Movimentação política começa a ficar forte no São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

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O calendário político do São Paulo começa a esquentar, assim como a dança das cadeiras. Em ano eleitoral, mudanças serão aguardadas — que vão desde o Conselho Deliberativo até eleições presidenciais. Nesta terça-feira (28), os novos nomes dos conselheiros serão dobrados, terminando às 17h (de Brasília), nesta quarta.

Assim, o Conselho Deliberativo começa a votar os dez novos conselheiros vitalícios do clube, um pleito que, mais do que preencher cadeiras, funciona como termômetro de forças para a eleição presidencial marcada para o fim do ano. Neste ano, após mandatos da Situação (grupo sem ser da oposição) no comando, a oposição começa a ganhar força, o que estava sendo refletido desde janeiro, com a votação do impeachment de Julio Casares.

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Casares em coletiva do São Paulo
Casares deixou o cargo este ano (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

A disputa pelas dez vagas vitalícias

Quando se fala de cargo vitalício, as cadeiras são as mais cobiçadas. Isso porque são pessoas que votam patrocínios, decidem futuro e até mesmo afetam o lado político e orçamentário, com votação nos balanços.

O processo tem duas etapas. Primeiro, os interessados se candidatam. Depois, o Conselho Consultivo analisa as candidaturas e filtra até 40 nomes, de um total de cem inscritos, que seguem para a votação do Conselho Deliberativo. Cada conselheiro deliberativo pode votar em até três candidatos, e os dez mais votados assumem o mandato vitalício.

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Como dito, essas votações começaram na terça, com os resultados previstos para serem divulgados na quarta-feira. Mas um bastidor chamou atenção neste processo. O que chama atenção não é só o processo, mas o acordo político por trás dele. Estas dez vagas já nascem previamente costuradas entre Situação e Oposição, grupos políticos do clube. Até então, cinco das dez vagas já estão reservadas para grupos de Oposição, com a expectativa de que o restante fique com nomes ligados à Situação.

A lista completa dos 40 candidatos

    1.
  1. Alberto Calisto Malta
    2. 2.
  2. Alfredo Cotait Neto
    3. 3.
  3. Antonio Augusto Bueno Costa
    4. 4.
  4. Antonio Carlos Ioshimoto
    5. 5.
  5. Caio Augusto M. Forjaz
    6. 6.
  6. Cezar Augusto M. Forjaz
    7. 7.
  7. Clovis Gomes Botelho
    8. 8.
  8. Domingos Ferreira de Moraes Jr.
    9. 9.
  9. Douglas de Albuquerque Alvarenga
    10. 10.
  10. Epaminondas Aguiar Neto
    11. 11.
  11. Erovan Tadeu da Silva Carmo
    12. 12.
  12. Fabio Daniel Romanello Vasques
    13. 13.
  13. Geraldo Jose Brunholi
    14. 14.
  14. Gerson de Fazio Cristovão
    15. 15.
  15. Itagiba Alfredo Francez Jr.
    16. 16.
  16. João Ricardo Ierardi
    17. 17.
  17. Jose Alberto Padin Iglesias
    18. 18.
  18. Jose Carlos da Costa Moretti
    19. 19.
  19. Jose Dinis Pereira da Fonseca
    20. 20.
  20. Jose Edgard Galvão Machado
    21. 21.
  21. Luiz Augusto Lia Braga
    22. 22.
  22. Luiz Carlos Canassa
    23. 23.
  23. Marcelo Marques Livolsi
    24. 24.
  24. Mario Bombi
    25. 25.
  25. Mário Celso da Silva Braga
    26. 26.
  26. Milton José Neves Junior
    27. 27.
  27. Nelson Rovai Cabral
    28. 28.
  28. Newton Flávio Bittencourt
    29. 29.
  29. Norberto Angelo Zaratini
    30. 30.
  30. Odilon Mutti
    31. 31.
  31. Orlando Rossini Junior
    32. 32.
  32. Osmar Correa da Silva
    33. 33.
  33. Osni Reginaldo Arantes
    34. 34.
  34. Paulo Gustavo Bolizan D. de Souza
    35. 35.
  35. Rafael Moreira Palma
    36. 36.
  36. René Isidro Ramirez Salinas
    37. 37.
  37. Ricardo Moreira
    38. 38.
  38. Roberto Sueiki Minami
    39. 39.
  39. Rodrigo Roquette Gaspar
    40. 40.
  40. Vinicius Pinotti

Mas quem chama atenção nesta lista?

Dos cotados ao Conselho do São Paulo, alguns nomes chamam bastante atenção nesta lista. Entre os nomes ligados diretamente a grupos organizados estão Luiz Braga e Rafael Palma (Força SP), Moraes e Guto (Salve o Tricolor Paulista) e Vinícius Pinotti — um dos nomes mais influentes.

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vinicius pinotti, são paulo
Pinotti está forte na disputa do Conselho (Foto: Eduardo Viana/lancepress)

Pinotti foi um dos nomes por trás da movimentação do impeachment de Casares. No final do ano passado, foi uma figura que ajudou a protocolar o pedido de afastamento do ex-presidente.

Os bastidores da corrida presidencial

As eleições de diretoria e presidente no São Paulo estão previstas para o final deste ano. Com Harry Massis e toda a polêmica de Casares, o Tricolor enxerga a oposição crescendo cada vez mais. Ainda sem os candidatos definidos, de fato, alguns nomes começam a ganhar força.

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O nome que mais gerou barulho nos bastidores foi o de Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, cogitado por parte da oposição.

Caboclo posando em foto pela CBF
Rogerio Caboclo foi afastado de cargo na CBF (Foto: Divulgação/ CBF)

A ideia, no entanto, esbarra em forte resistência dentro do próprio Conselho Deliberativo. Caboclo comandou a CBF entre 2019 e 2021 e foi afastado do cargo após denúncias de assédio moral e sexual feitas por uma funcionária da entidade, época em que áudios anexados ao processo judicial vieram a público. Conselheiros consultados classificam a hipótese de candidatura como "absurda" e apontam esse histórico como motivo suficiente para inviabilizá-la.

Enquanto isso, outras alternativas inicialmente cogitadas pela oposição perderam força. Pinotti e Daurio não devem ser candidatos diretos à presidência. Diante disso, ganharam espaço os nomes de Marcelinho Portugal Gouveia e Flávio Marques, ambos com trânsito relevante dentro do Conselho Deliberativo e vistos como opções de maior consenso dentro da oposição. Uma das alas está se posicionando favoravelmente a Marcelinho. Ainda assim, avalia-se nos bastidores que qualquer um dos dois precisa consolidar apoio para se firmar como pré-candidato competitivo.

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São Paulo tem crise dentro da própria gestão

Um grupo de oito conselheiros protocolou, no último sábado (25), uma representação formal ao Conselho Deliberativo e à Comissão de Ética do clube pedindo o afastamento liminar de Harry Massis, atual presidente, além da abertura de processo disciplinar que pode levar à sua expulsão do quadro associativo.

O documento, assinado por Artur Eliseu da Silva, Carlos Henrique Sadi, Edson Francisco Lapolla, Giacomo Albanese, Joandre Antônio Ferraz, José Alexandre Medicis da Silveira, Pérsio Rainho e Silvia Saddi Cury, pede a apuração de suposta gestão temerária e aponta sucessivas violações ao Estatuto Social e à legislação esportiva.

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Harry Massis posando em foto
Massis está atualmente no cargo do clube (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Nos próximos dias, o resultado da votação de conselheiros vitalícios (quarta-feira) e o desdobramento da representação contra Massis devem funcionar como os dois principais indicadores de para onde caminha a disputa pelo poder no São Paulo.



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