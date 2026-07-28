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Renovação de Calleri avança e São Paulo vê permanência próxima

Calleri tem contrato até o final do ano

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
28/07/2026 14:09
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Calleri pelo São Paulo
Calleri pelo São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O São Paulo teve um novo - e bom -, capítulo no que diz respeito à renovação de Jonathan Calleri. O jogador tem contrato até o final do ano e as partes estão conversando há algum tempo. As conversas ganharam força após mudanças nas condições apresentadas. Do lado de Calleri, houve redução nas exigências financeiras. Já o São Paulo aumentou a proposta que vinha sendo discutida nas últimas semanas, aproximando os valores e destravando a negociação.

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A proposta inicial feita pelo estafe de Calleri ao São Paulo previa um pacote financeiro robusto. Além de US$ 1,8 milhão (R$ 9,2 milhões) em luvas e um salário de R$ 1,7 milhão por mês, o atacante solicitou o recebimento dos cerca de R$ 7 milhões que o clube ainda lhe deve, divididos em 12 parcelas.

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Calleri aumenta coleção de gols, quebra jejum e atinge marca contra o Flamengo

Também faziam parte da negociação premiações por objetivos alcançados, incluindo valores por classificação à Libertadores, títulos, vaga no Mundial e pela marca de 30 gols na temporada, que já estavam acertadas no seu último contrato. Ainda com Rui Costa, algumas exigências estavam sendo negociadas, mas, agora, uma proposta menor ainda foi oferecida a Calleri.

Calleri comemora gol contra o Flamengo no Maracanã
Calleri foi o autor do gol de empate no jogo entre São Paulo e Flamengo (Foto: Rubens Chiri / Saopaulofc.net)

Entenda as novas condições de Calleri

Após a chegada de Rafinha para comandar o futebol, uma nova proposta foi apresentada. Embora também tenha sido considerada insuficiente inicialmente, ela abriu caminho para novas conversas.

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Com ambas as partes cedendo durante as negociações, a expectativa é de que as tratativas avancem nos próximos dias. Internamente, Calleri segue sendo tratado como um dos principais líderes do elenco e uma peça importante dentro do projeto esportivo. O jogador pode assinar pré-contrato com outro time, mas existe um desejo do próprio atleta de permanecer.

Em sua segunda passagem pelo São Paulo, Calleri acumula 256 partidas, 91 gols e os títulos da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024. O desejo do clube é manter um dos principais ídolos da torcida por mais tempo no elenco.

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