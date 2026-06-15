São Paulo publica vídeo com homenagem ao zagueiro Lugano e à seleção do Uruguai Zagueiro falou sobre representatividade do Tricolor em sua carreira; seleção uruguaia estreia no Mundial contra a Arábia Saudita

O Uruguai estreia na Copa do Mundo na noite desta segunda-feira (16), diante da Arábia Saudita, às 19h (de Brasília), pelo Grupo H. Horas antes da bola rolar, o São Paulo publicou uma homenagem a um dos maiores nomes uruguaios que já passaram pelo Tricolor, o zagueiro Lugano. Um vídeo postados nas redes sociais celebra a parceria entre o jogador, o clube e a seleção sul-americana.

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O vídeo é narrado pelo próprio Lugano, que agradece ao São Paulo por ter proporcionado grandes momentos em sua carreira e ter ajudado o zagueiro a chegar à seleção uruguaia. O jogador ainda lembra de outros grandes nomes do seu país que atuaram pela equipe e estão no hall de ídolos são-paulinos.

- Para mim, a "garra charrua" sempre combinou com as arquibancadas. Na escala de cores, o azul pode ser quase o oposto do vermelho, mas juntos, os sonhos foram celestes. A Copa do Mundo é sempre a oportunidade de escrever a história. Mais do que isso, de lembrar a minha história e as tradições que me trouxeram até aqui - inicia Lugano, que faz menção à províncias de Canelones, onde ele nasceu.

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- Um capitão de Canelones que seguiu o legado de um zagueiro habilidoso que começou no meia-campo, o Dom Darío Pereyra, e de mais um clássico, Pedro Virgilio Rocha. Quando conquistei o mundo com a camisa tricolor [ao relembrar o Mundial de 2005], não consegui levar a taça [pela seleção], mas foi a torcida e as arquibancadas do Morumbi que me permitiram viver as minhas maiores honras de jogar duas Copas com o meu país - finaliza o zagueiro.

Lugano não jogou uma Copa do Mundo enquanto atuava pelo São Paulo porque o país ficou fora do Mundial de 2006, justamente o ano em que o zagueiro vivia um auge na carreira, após a conquista do Mundial de Clubes em dezembro de 2005. Nas duas edições que jogou, 2010 e 2014, atuava no Fernerbahce, da Turquia, e West Bromwich, da Inglaterra, respectivamente.

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🇺🇾🇾🇪 Uma carta de Diego Lugano antes da estreia da Celeste na Copa.



Una carta de Diego Lugano antes del debut de la Celeste en el Mundial. pic.twitter.com/vQwqJJ48Ib — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 15, 2026

Uruguaios que já jogaram a Copa pelo São Paulo

O Uruguai é o país estrangeiro que mais teve jogadores convocados para a Copa do Mundo enquanto defendiam a camisa do São Paulo. No total, cinco atletas, entre os Mundiais de 1974 e 2014, vestiram a camisa da Celeste e representaram o Tricolor no torneio.

Apesar de Lugano não ter sido chamado para a Copa do Mundo enquanto era jogador do São Paulo, o zagueiro citou Darío Pereyra e Pedro Rocha, dois dos nomes marcantes que estão nessa lista dos "gringos tricolores" em Mundiais.

Além de Pedro Rocha, Pablo Forlá também atuou no Mundial da Alemanha, em 1974, integrando uma seleção que era cabeça de chave do seu grupo. Pedro Rocha chegava para sua última Copa com seu país e já havia jogado outras três edições: 1962, 1966 e 1970. Já Forlán havia atuado no Mundial de 1966 e iniciava sua segunda edição.

Pedro Rocha usou a histórica camisa 10, enquanto Forlán foi titular com o número 4 nas costas. O atacante e o zagueiro participaram de todos os jogos do Uruguai na Copa, mas a equipe fez uma campanha muito abaixo do Mundial anterior e caiu ainda na fase de grupos. Empataram com a Bulgária e perderam para Holanda e Suécia. Apesar do desempenho modesto, a dupla era referência para o futebol uruguaio e assumia o posto de titulares inquestionáveis.

Outra Copa do Mundo com um uruguaio em campo que defendia o São Paulo foi 1986. O meio-campista Darío Pereyra é o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Tricolor, com 453 partidas pelo clube, e foi campeão Brasileiro (1977 e 1986) e tetracampeão Paulista (1980, 1981, 1985 e 1987).

Na Copa do Mundo disputada no Brasil, o São Paulo também contou com um jogador do seu elenco nos gramados das arenas do país. O lateral-esquerdo Alvaro Pereira fez parte de uma campanha que alcançou as oitavas de final e por pouco não cruzou com a própria Seleção Brasileira.