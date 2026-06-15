logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

São Paulo publica vídeo com homenagem ao zagueiro Lugano e à seleção do Uruguai

Zagueiro falou sobre representatividade do Tricolor em sua carreira; seleção uruguaia estreia no Mundial contra a Arábia Saudita

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
15/06/2026 16:18
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lugano - São Paulo
Lugno é considerado um dos maiores zagueiros da história do São Paulo. (Foto: Reprodução)

O Uruguai estreia na Copa do Mundo na noite desta segunda-feira (16), diante da Arábia Saudita, às 19h (de Brasília), pelo Grupo H. Horas antes da bola rolar, o São Paulo publicou uma homenagem a um dos maiores nomes uruguaios que já passaram pelo Tricolor, o zagueiro Lugano. Um vídeo postados nas redes sociais celebra a parceria entre o jogador, o clube e a seleção sul-americana.

continua após a publicidade
  • Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

    Sem Domingos Duarte, São Paulo segue com estratégia no mercado

    São Paulo
    Há 1 dia
  • Ryan Francisco São Paulo

    Ryan Francisco ganha minutagem na base e pode voltar ao profissional do São Paulo

    São Paulo
    Há 2 dias
  • Paulo Nunes durante transmissão do Seleção Sportv. (Foto: Reprodução)

    Paulo Nunes é sincero após partida entre Brasil e Marrocos: ‘Assustado’

    Fora de Campo
    Há 1 dia

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O vídeo é narrado pelo próprio Lugano, que agradece ao São Paulo por ter proporcionado grandes momentos em sua carreira e ter ajudado o zagueiro a chegar à seleção uruguaia. O jogador ainda lembra de outros grandes nomes do seu país que atuaram pela equipe e estão no hall de ídolos são-paulinos.

    - Para mim, a "garra charrua" sempre combinou com as arquibancadas. Na escala de cores, o azul pode ser quase o oposto do vermelho, mas juntos, os sonhos foram celestes. A Copa do Mundo é sempre a oportunidade de escrever a história. Mais do que isso, de lembrar a minha história e as tradições que me trouxeram até aqui - inicia Lugano, que faz menção à províncias de Canelones, onde ele nasceu.

    continua após a publicidade

    - Um capitão de Canelones que seguiu o legado de um zagueiro habilidoso que começou no meia-campo, o Dom Darío Pereyra, e de mais um clássico, Pedro Virgilio Rocha. Quando conquistei o mundo com a camisa tricolor [ao relembrar o Mundial de 2005], não consegui levar a taça [pela seleção], mas foi a torcida e as arquibancadas do Morumbi que me permitiram viver as minhas maiores honras de jogar duas Copas com o meu país - finaliza o zagueiro.

    Lugano não jogou uma Copa do Mundo enquanto atuava pelo São Paulo porque o país ficou fora do Mundial de 2006, justamente o ano em que o zagueiro vivia um auge na carreira, após a conquista do Mundial de Clubes em dezembro de 2005. Nas duas edições que jogou, 2010 e 2014, atuava no Fernerbahce, da Turquia, e West Bromwich, da Inglaterra, respectivamente.

    continua após a publicidade

    Uruguaios que já jogaram a Copa pelo São Paulo

    O Uruguai é o país estrangeiro que mais teve jogadores convocados para a Copa do Mundo enquanto defendiam a camisa do São Paulo. No total, cinco atletas, entre os Mundiais de 1974 e 2014, vestiram a camisa da Celeste e representaram o Tricolor no torneio.

    Apesar de Lugano não ter sido chamado para a Copa do Mundo enquanto era jogador do São Paulo, o zagueiro citou Darío Pereyra e Pedro Rocha, dois dos nomes marcantes que estão nessa lista dos "gringos tricolores" em Mundiais.

    Além de Pedro Rocha, Pablo Forlá também atuou no Mundial da Alemanha, em 1974, integrando uma seleção que era cabeça de chave do seu grupo. Pedro Rocha chegava para sua última Copa com seu país e já havia jogado outras três edições: 1962, 1966 e 1970. Já Forlán havia atuado no Mundial de 1966 e iniciava sua segunda edição.

    Pedro Rocha usou a histórica camisa 10, enquanto Forlán foi titular com o número 4 nas costas. O atacante e o zagueiro participaram de todos os jogos do Uruguai na Copa, mas a equipe fez uma campanha muito abaixo do Mundial anterior e caiu ainda na fase de grupos. Empataram com a Bulgária e perderam para Holanda e Suécia. Apesar do desempenho modesto, a dupla era referência para o futebol uruguaio e assumia o posto de titulares inquestionáveis.

    Outra Copa do Mundo com um uruguaio em campo que defendia o São Paulo foi 1986. O meio-campista Darío Pereyra é o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Tricolor, com 453 partidas pelo clube, e foi campeão Brasileiro (1977 e 1986) e tetracampeão Paulista (1980, 1981, 1985 e 1987).

    Na Copa do Mundo disputada no Brasil, o São Paulo também contou com um jogador do seu elenco nos gramados das arenas do país. O lateral-esquerdo Alvaro Pereira fez parte de uma campanha que alcançou as oitavas de final e por pouco não cruzou com a própria Seleção Brasileira.

    Lugano teve duas passagens pelo São Paulo na carreira. (Foto: Ale Vianna/Eleven/LANCE!Press)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Futebol FemininoCopa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de finalHá 1 hora
    Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
    São PauloSem Domingos Duarte, São Paulo segue com estratégia no mercadoHá 12 horas
    Ryan Francisco São Paulo
    São PauloRyan Francisco ganha minutagem na base e pode voltar ao profissional do São PauloHá 1 dia
    bobadilla
    Copa do MundoBobadilla na Copa do Mundo: como foi a estreia do jogador do São Paulo?Há 2 dias
    São PauloJoia do São Paulo acompanhará a Suíça durante a Copa do MundoHá 2 dias
    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial
    Fora de CampoParaguaios reagem a gol contra de Bobadilla na Copa do Mundo: 'Tinha que ser'Há 2 dias

    Mais LANCE!

    Bobadilla marca contra na partida entre Estados Unidos e Paraguai pela Copa do Mundo. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
    Torcedores do São Paulo se chocam com erro de Bobadilla na Copa: 'Pelo menos'
    Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
    São Paulo fica próximo de acordo com Victor Sá
    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial
    Bobadilla na Copa do Mundo: veja a programação do meia do São Paulo
    Hulk e Cano em treino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Fluminense negocia amistosos contra São Paulo e America-RJ
    André Marques
    São Paulo anuncia novo diretor de marketing; veja perfil
    São Paulo tem sete jogadores que podem assinar pré-contrato com outros clubes em julho
    Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
    São Paulo continua em tratativas por Victor Sá; entenda a situação
    marcos antônio volante meia são paulo
    Veja quais jogadores do São Paulo ainda podem defender outro clube na série A
    São Paulo encerra negociação por Domingos Duarte
    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai na Copa
    Atuação de Bobadilla no Paraguai pode manter 'tradição de destaque' do São Paulo em Copas
    São Paulo acelera atuação no mercado para dar a Dorival elenco completo em pausa da Copa
    Dorival Júnior - São Paulo
    Victor Sá, busca por zagueiros e mais: como o São Paulo se movimenta no mercado
    Danilo Santos, jogador do Botafogo, comemora gol pelo Brasil beijando a camisa amarela da Seleção
    Copa do Mundo: quatro convocados do Brasileirão que podem movimentar o mercado europeu