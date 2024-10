São Paulo define estádio para enfrentar o Vasco pela 30ª rodada do Brasileirão

São Paulo escolhe Brinco de Ouro da Princesa para receber jogo. (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)







Copiar Link

Escrito por Gabriela Guedes da Silva , supervisionado por Mariane Ribeiro • Publicada em 02/10/2024 - 19:12 • São Paulo (SP)

O São Paulo já escolheu em qual estádio irá mandar o jogo contra o Vasco pela 30ª rodada do Brasileirão. O Tricolor optou por levar a partida para o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A informação foi apurada inicialmente pelo jornalista Eder Traskini e confirmada pelo Lance!

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O time comandado por Luis Zubeldía ficará quase um mês longe do MorumBis por dois motivos. O primeiro é que o estádio será palco da turnê do cantor Bruno Mars na cidade de São Paulo. A última apresentação da estrela na casa do Tricolor será no dia 13 de outubro.

A segunda razão é que, após a retirada dos equipamentos e estrutura do evento, o São Paulo irá realizar a troca de seu gramado, o que impossibilita a disponibilidade do local para o embate contra o Vasco três dias depois.

➡️CBF detalha rodadas do Brasileiro próximas aos jogos de volta das semis da Copa do Brasil

Apesar do acordo da equipe com a Arena BRB, o São Paulo não poderá mandar o jogo em Brasília no Mané Garrincha. De acordo com o regulamento da CBF, os últimos cinco jogos da competição com o mando de cada equipe devem ser disputados em seus respectivos estados. Sendo assim, o Tricolor precisava de um local dentro do estado de São Paulo.

Com isso, a previsão é de que o Tricolor volte a atuar em sua casa apenas na 33ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR, apenas no dia 13 de novembro. Até lá, a agenda de confrontos do São Paulo está assim: Cuiabá, Vasco, Criciúma, Bahia e Athletico-PR.