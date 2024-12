Alan Franco se firma na defesa, ganha titularidade e São Paulo busca renovação

Entre os nomes da defesa do São Paulo, um dos que mais destacou na temporada 2024 foi o zagueiro Alan Franco. O argentino de 28 anos assumiu protagonismo no elenco são-paulino e foi nome constante no onze inicial de Luis Zubeldía na temporada. A recompensa veio no fim deste ano, quando recebeu a premiação de melhor zagueiro do futebol brasileiro no Troféu Mesa Redonda deste ano, além de ter reafirmado ao Tricolor a necessidade de renovar seu contrato.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo tenta barrar saída de Luciano, que tem propostas de clubes de fora

A renovação não saiu oficialmente, mas o clube já se mexe nos bastidores para concluir a extensão do vínculo, que atualmente vai até o fim de 2025, mas será ampliado até o fim de 2027. Nesse período de alta, recebeu sondagens de outros clubes do futebol sul-americano, mas garantiu que fica no São Paulo.

Alan Franco atuando pelo São Paulo no Morumbis. (Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

A evolução de uma temporada para a outra é nítida. Em número de jogos, saiu de 32 para 44 partidas, sendo peça importante durante a lesão de Arboleda, nome fundamental na defesa são-paulina. Franco formou boa dupla de zaga com Ruan Tressoldi, abrindo, inclusive, dúvidas sobre a sequência de Arboleda no time titular. O equatoriano atuou pouco na reta final de temporada após se recuperar da lesão e só deve voltar a ganhar ritmo de jogo após a pré-temporada nos EUA, em 2025.

continua após a publicidade

Apesar de ser destro, Alan Franco apresenta uma boa saída de bola pelo lado esquerdo da defesa. E os números confirmam a boa impressão passada pelo defensor argentino. O zagueiro camisa 28 é o segundo melhor em passes certos por jogo no Brasileirão, com uma média de 54.6 passes a cada jogo e uma assertividade de 92%.

➡️ Com chances de cirurgia, Jamal Lewis não deve mais jogar pelo São Paulo

No quesito bola longa, mais um bom número que é constantemente usado para iniciar os jogos do São Paulo na defesa. Franco tem uma média de 3.7 passes em profundidade, segundo melhor da equipe. Na estatística de cortes, perde justamente para o companheiro Arboleda. O euqatoriano lidera o ranking com 3.6 cortes por partida e o argentino aparece na lista com 2.7.

continua após a publicidade

Desde que chegou, em janeiro de 2023, marcou três gols e deu seis assistências. Na temporada passada, apesar de não ser titular, conquistou a Copa Do Brasil com o Tricolor. A zaga titular foi formada por Arboleda e Beraldo. A saída da jovem promessa para o PSG gerou dúvidas se o clube conseguiria manter o bom nível da defesa. A resposta veio d eum nome que já estava no elenco, assumindo a titularidade desde o começo da era Zubeldía.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Para 2025, larga na frente como principal peça para a defesa do técnico argetino. Além de Ruan, seu principal companheiro da zaga neste ano, terá a volta de Arboleda, o que gera ainda mais concorrência, Sabino e Igão, nome destaque do sub-20 e que pode ganhar oportunidades na temporada que está por vir.