Ex-São Paulo é apontado como maior técnico da história de clube mexicano

O treinador André Jardine, de 45 anos, constrói uma carreira de sucesso no futebol mexicano. Após acumular passagens nas categorias de base do Internacional, Grêmio, São Paulo e Seleção Brasileira, onde foi campeão olímpico em Tóquio-2020, o técnico vive o auge da carreira no América do México. O sucesso fez a imprensa local apontá-lo como o maior treinador da história do clube.

continua após a publicidade

➡️ Proposta agrada e São Paulo avança na contratação de Wendell

➡️ Olheiro Lance!: 5 atacantes livres no mercado para serem negociados em 2025

Em apenas um ano e meio no comando do elenco do América do México, Jardine conquistou cinco títulos (Liga MX Apertura 2023, Liga MX Clausura 2024, Campeón de Campeones 2023-24, Supercopa de la Liga MX 2024, Campeones Cup 2024). Além disso, ele ainda pode conquistar o tricampeonato mexicano nesta temporada.

O cenário fez Jardine ser considerado pela imprensa local como um dos maiores treinadores que já atuaram no futebol mexicano. Dentro das opiniões marcantes sobre o treinador brasileiro destacam-se a do jornalista David Faitelson, um dos maiores comunicadores do país, e Carlos Reinoso, um dos maiores ídolos do América.

continua após a publicidade

- Estamos falando que o América pode ser um dos melhores times do século se ganhar o campeonato, mas já tem um treinador histórico. Jardine começa a se misturar com nomes como Jorge Vieira, Miguel Ángel López, pelos números que simplesmente tem. Ele (Jardine) foi a melhor coisa que aconteceu ao América - disse David Faitelson, que foi acompanhado por Carlos Reinoso.

David Faitelson em elogios a André Jardine (Foto: Reprodução)

- Se o Jardine for tricampeão, será o melhor técnico da história da América - disse o ídolo do clube mexicano.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

André Jardine perto de outro título

A equipe do treinador brasileiro se classificou para a final no último domingo, ao eliminar o Cruz Azul na semifinal. Agora, o América do México decide o título contra o Monterrey. O primeiro jogo da final será com o mando de campo do time de Jardine e acontece nesta quinta-feira, às 23h, no Estadio Cuauhtémoc.

continua após a publicidade

O confronto decisivo está marcado para este domingo (15), às 22h (de Brasília), na casa do Monterrey, o Estádio BBVA.