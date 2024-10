Boninho e Julio Casares: entenda a relação de diretor de TV com presidente do São Paulo

ulio Casares é o atual presidente do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 19:33 • Rio de Janeiro

A relação entre Julio Casares, presidente do São Paulo, e José Bonifácio, o Boninho, virou notícia na última semana. Isso porque, os dois projetam lançar uma produtora de conteúdo para streamings. O projeto ainda conta com a participação de Uadj Moreira, ex-Globo.

▶️Presidente do Fluminense comenta polêmicas de arbitragem e volta a disparar contra o São Paulo

▶️Maiores vendas do São Paulo: veja lista completa

Vale apontar, que o mandato de Julio na presidência de São Paulo se encerra apenas no fim de 2026. Contudo, em paralelo a função principal, ele deve tocar o projeto com os novos parceiros. Destacamos que Boninho deixou a TV Globo no último dia 13 de setembro após 40 anos de casa.

A ideia do trio é desenvolver uma nova plataforma de conteúdo digital. O projeto também contará com um canal no Youtube e plano de produção de novelas e conteúdos esportivos com uma grade de jornalismo. Os produtos gerados também deverão ser televisionados em TV aberta e fechada.

A carreira de Julio Casares na TV não irá começar com esta nova empreitada. Pelo contrário, ele tem um currículo de 13 anos no SBT como Superintendente de Rede e Projetos e outros 17 anos no time da TV Record como Diretor Comercial de Rede.