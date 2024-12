Transferido por 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões na cotação da época), Kevin, joia da base do Palmeiras, rapidamente se tornou peça chave do Shakhtar Donetsk. O nome do jovem ficou em alta após abrir o placar contra o Bayern de Munique pela Champions League, em jogo realizado nessa terça-feira (10) - apesar do gol brasileiro, os alemães venceram por 5 a 1 na Veltins Arena. A venda de Kevin, realizada no começo de 2024, levantou críticas da web à gestão de talentos do clube alviverde e ao técnico Abel Ferreira.

A rápida adaptação e desempenho reforçaram os questionamentos à sua venda, que foi precoce na visão de muitos alviverdes. A venda de Kevin do Palmeiras ao Shaktar é vista como uma oportunidade de valorização desperdiçada, que poderia ter resultado em um negócio mais vantajoso no futuro. Confira as críticas dos torcedores abaixo.

Kevin comemora gol marcado pelo Shakhtar Donetsk sobre o Bayern de Munique na Champions (Foto: Ina Fassbender / AFP)

Mais sobre a passagem de Kevin pelo Palmeiras

Kevin, que se juntou ao Palmeiras em 2020 para atuar nas categorias de base, fez sua estreia profissional em 2021. Durante sua passagem, participou de 11 jogos, sendo titular em três, e marcou um gol. Apesar de sua destacada atuação na Copinha de 2023, onde foi eleito o craque do torneio, e de contribuir com 13 gols e cinco assistências em 27 partidas na temporada sub-20, o clube optou por sua venda.

