Mansão de Cafú em São Paulo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 13:27 • Rio de Janeiro

Com mais de três mil metros quadrados, a gigantesca mansão de Cafú, bi-campeão mundial pela Seleção Brasileira, foi leiloada pela justiça na última terça-feira (02). A casa, localizada no condomínio Alphaville, em Barueri-SP, avaliada em R$ 40 milhões, foi arrematada pela metade do preço.

➡️Fim da linha: Justiça de São Paulo manda mansão de Cafu a leilão

A casa luxuosa do ídolo da Seleção conta com um campo de futebol na área do terreno. Além disso, a mansão também tem um extenso jardim, piscinas, churrasqueira, salões de jogos e festas e uma espécie de museu do ex-jogador.

➡️Um menino, uma bola e a paixão pela Seleção Brasileira; Escrita por Cafú para o Lance! Biz

Inicialmente avaliada em R$ 40 milhões, a mansão não recebeu ofertas pelo valor oferecido e acabou sendo arrematada por R$ 20.280.000,00.