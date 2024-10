CBF detalha rodadas do Brasileiro próximas aos jogos de volta das semis da Copa do Brasil

Brasileirão tem duas rodadas detalhadas pela CBF







Publicada em 01/10/2024 - 23:48

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta terça-feira o detalhamento das rodadas 30 e 31 do Campeonato Brasileiro, as duas mais próximas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. O adiamento das partidas da 30ª rodada que envolvem os semifinalistas da copa, e que já havia sido divulgado, gerou discórdia entre os clubes: Vasco e Corinthians foram contra a troca dos jogos, e Flamengo e Atlético-MG, com jogadores convocados para os compromissos da Seleção Brasileira, pediram a alteração. Com a mudança, os jogos de volta das semifinais passaram para o fim de semana, e as respectivas partidas das equipes semifinalistas ocuparam as datas que seriam da Copa do Brasil.

Na 31ª rodada, oito jogos acontecem no sábado (26), e dois na segunda-feira (28) - o domingo (29) é o dia marcado para o segundo turno das Eleições Municipais.



Confira como ficaram as partidas (com os jogos da Copa do Brasil entre elas):

Quarta, 16 de outubro

21h45 São Paulo SP x Vasco da Gama (a definir) - 30ª rodada do Brasileirão

21h45 Fortaleza x Atlético-MG (Arena Castelão) - 30ª rodada do Brasileirão

Quinta, 17 de outubro

20h Flamengo x Fluminense RJ (Maracanã) - 30ª rodada do Brasileirão

20h Corinthians x Athletico-PR (Neo Quimica Arena) - 30ª rodada do Brasileirão

Sexta, 18 de outubro

19h Atlético-GO x Cuiabá (Antônio Accioly) - 30ª rodada do Brasileirão

20h Botafogo x Criciúma (a definir) - 30ª rodada do Brasileirão

21h30 Cruzeiro x Bahia (Mineirão) - 30ª rodada do Brasileirão

Sábado, 19 de outubro

16h Internacional x Grêmio (Beira-Rio) - 30ª rodada do Brasileirão

16h Vitória x Bragantino (Manoel Barradas) - 30ª rodada do Brasileirão

18h30 Vasco x Atlético-MG (São Januário) - semifinal da Copa do Brasil

Domingo, 20 de outubro

16h Corinthians x Flamengo (Neo Quimica Arena) - semifinal da Copa do Brasil

20h Juventude x Palmeiras (Alfredo Jaconi) - 30ª rodada do Brasileirão

Sábado, 26 de outubro

16h30 Grêmio x Atlético-GO (Arena do Grêmio) - 31ª rodada do Brasileirão

16h30 Vitória x Fluminense (Manoel Barradas) - 31ª rodada do Brasileirão

16h30 Palmeiras x Fortaleza (Allianz Parque) - 31ª rodada do Brasileirão

18h30 Athletico-PR x Cruzeiro (Ligga Arena) - 31ª rodada do Brasileirão

19h Atlético-MG x Internacional (Arena MRV) - 31ª rodada do Brasileirão

19h Flamengo x Juventude (Maracanã) - 31ª rodada do Brasileirão

19h Bragantino x Botafogo (Nabi Abi Chedid) - 31ª rodada do Brasileirão

21h Criciúma x São Paulo (Heriberto Hulse) - 31ª rodada do Brasileirão

Segunda, 28 de outubro

19h Cuiabá x Corinthians (Arena Pantanal) - 31ª rodada do Brasileirão

21h Vasco x Bahia (São Januário) - 31ª rodada do Brasileirão