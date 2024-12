Com o término oficial da temporada 2024 para todos os clubes brasileiros, após a eliminação do Botafogo no Intercontinental de Clubes, o mercado da bola começa a ser o assunto mais comentado novamente. Como de costume, atacantes tendem a ser os nomes mais badalados na janela de transferência e por isso, o Olheiro Lance! apresenta cinco jogadores que estarão livres no mercado a partir de 2025. Confira;

Oscar - sem clube

O meia-atacante Oscar, atualmente no Shanghai Port, da China, está em reta final de contrato com o clube. Seu vínculo se encerra em dezembro de 2024. Oscar, que está no futebol chinês desde 2017, é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, recebendo cerca de R$ 10 milhões por mês.

Oscar em ação pelo Shanghai Port (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Oscar, que hoje tem 32 anos, teve uma carreira sólida, destacando-se pelo Chelsea e pela Seleção Brasileira, além de sua ótima passagem pelo Internacional entre 2010 e 2012.

Gonzalo Martínez - em fim de contrato com o River Plate

Gonzalo Martínez, conhecido como Pity Martínez, está atualmente vinculado ao River Plate com contrato válido até 31 de dezembro de 2024. Martínez retornou ao River em 2023, vindo do Al-Nassr da Arábia Saudita, mas sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a pré-temporada de 2024, o que o afastou dos gramados por um longo período.

Pity Marínez em ação pelo River Plate (Foto: AFP)

Martínez é ídolo da torcida por suas atuações decisivas no River, especialmente na conquista da Libertadores de 2018.

Gabigol - em fim de contrato com o Flamengo

O contrato de Gabigol com o Flamengo é válido até 31 de dezembro de 2024. Neste ano, o atacante teve uma redução no número de partidas como titular e alguns confrontos com a antiga comissão técnica e diretoria. Apesar disso, ele segue sendo um ídolo histórico do Flamengo, com conquistas relevantes como as Libertadores de 2019 e 2022 e inúmeros títulos nacionais.

continua após a publicidade

Gabigol em seu último jogo com a camisa do Flamengo (Foto: Andre Mourao/AGIF)

Gabigol ainda desperta interesse de outros clubes brasileiros como Corinthians e Cruzeiro, embora nenhuma negociação concreta tenha avançado até agora.

Diego Costa - em fim de contrato com o Grêmio

O contrato do jogador com o clube gaúcho é válido até 31 de dezembro de 2024, mas as chances de renovação para a temporada seguinte são consideradas pouco prováveis. Diego Costa enfrentou problemas físicos ao longo do ano, o que impactou sua regularidade em campo.

Diego Costa marcou um dos gols da vitória do Grêmio sobre o Flamengo, por 3 a 2, pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

🏆Grandes títulos conquistados pelo jogador:

La Liga: Atlético de Madrid (2013/14)

Premier League: Chelsea (2014/15, 2016/17)

Copa do Brasil: Atlético Mineiro (2021)

Campeonato Brasileiro: Atlético Mineiro (2021)

Óscar Romero - em fim de contrato com o Botafogo

O meio-atacante Óscar Romero tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2024. Romero não conseguiu se firmar no time titular devido à forte concorrência no meio-campo e perdeu espaço sob o comando de Artur Jorge, atuando pouco nos últimos meses. Apesar disso, o jogador marcou gols importantes para a campanha vencedora do Campeonato Brasileiro de 2024.

Óscar Romero em ação pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com experiência em clubes como Racing, Independiente e San Lorenzo, o jogador já teve grande destaque no futebol sul-americano. O jogador também possui experiência internacional pela seleção do Paraguai, participando de competições como as Eliminatórias da Copa do Mundo e a Copa América.