Proposta agrada e São Paulo avança na contratação de Wendell

O São Paulo está próximo de fechar a contratação do lateral esquerdo Wendell, que atua no Porto. O jogador de 31 anos é um dos principais alvos do Tricolor para a próxima temporada e a negociação depende apenas o aval do clube português para ser finalizada.

continua após a publicidade

Oscar de volta? Veja como voltaram outros brasileiros que chegaram da China



Wendell gostou da proposta que recebeu do Tricolor e aceitou prosseguir com a negociação. O São Paulo agora precisa acertar detalhes da contratação junto ao Porto. O lateral possui vínculo com o clube português até junho do próximo ano e já pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro.

Com isso, o Tricolor busca convencer o Porto a antecipar a rescisão de contrato de Wendell. Contratado em 2021, o jogador atuou apenas em duas partidas nesta temporada. O São Paulo conta com o apoio do próprio atleta para facilitar a negociação.

continua após a publicidade

Lateral-esquerdo defende o Porto desde 2021 (Foto: Divulgação/FC Porto)

Reforço de peso

Wendell chega para suprir a principal carência do elenco são-paulino em 2024. Com a saída de Welington para o futebol inglês, a equipe fica sem um nome de referência para a posição, que já sofreu com as reposições enquanto o próprio Welington esteve afastado por lesão no segundo semestre.

Atualmente, o elenco conta com Patryck Lanza, jovem lateral de 22 anos, como a única opção da posição de origem. Ao longo da temporada, Luis Zubeldía chegou a improvisar nomes como Sabino, Liziero e Rafinha para atuar na esquerda, além de contar com Michel Araújo, que também pode cobrir o setor.

continua após a publicidade

O presidente do São Paulo Julio Casares já havia revelado conversas com o jogador desde a época da Copa América, quando integrou o elenco canarinho como chefe de delegação e o lateral esteve entre os convocados de Dorival Jr. Na época, a dupla teve uma interação inicial e conversou sobre a possibilidade de futuramente atuar no futebol brasileiro e o que o staff e a família de Wendell avaliavam sobre essa possibilidade.

Na atual negociação, o São Paulo chegou a ter a concorrência do Corinthians, mas que não avançou na disputa pelo jogador. O atleta foi oferecido ao Timão, mas o clube alvinegro acabou não enviando uma proposta oficial.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Números de Wendell

Revelado no Iraty, do Paraná, o jogador de 31 anos se destacou no futebol brasileiro atuando pelo Grêmio, em 2014. O atleta foi negociado para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, ficou por seis anos antes de se transferir ao Porto.

No Porto desde 2021, o lateral-esquerdo tem 109 jogos disputados pelo clube português, com sete gols e nove assistências. Presente na Copa América desta temporada, Wendell jogou seis partidas pela Seleção Brasileira e sua última convocação foi em julho deste ano.