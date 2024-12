Miller, do São Paulo, é o Craque da Rodada do Caixa NBB 24/25

O ala Miller se destacou como o nome da vitória do São Paulo sobre o Caxias do Sul (RS) por 89 a 79, na última segunda-feira (10), pelo Caixa NBB 2024/2025, no ginásio do Morumbi. O norte-americano foi escolhido pelo Lance! o Craque da Rodada, ao contribuir com 29 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Miller se tornou fundamental para a recuperação do Tricolor, após um início difícil de jogo.

continua após a publicidade

O time de Caxias do Sul (RS) começou a partida com força. Abriu vantagem de 10 pontos no segundo quarto e levou a melhor no primeiro tempo. No entanto, a história mudou após o intervalo, quando Miller assumiu o comando do tricolor paulista. O ala teve desempenho impecável no terceiro quarto, marcando 7 pontos, com 100% de aproveitamento nos arremessos de 2 pontos e lances livres. Graças à eficiência, o São Paulo venceu a parcial por 28 a 19 e tirou a desvantagem.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O grande show de Miller, no entanto, veio no último quarto. Com 12 pontos anotados, o ala foi responsável por quatro acertos de três pontos em cinco tentativas, e ainda distribuiu três assistências, mantendo o ritmo intenso durante a parcial final. O jogador atuou em todos os minutos do quarto decisivo, comprovando a importância dele para o triunfo do São Paulo.

continua após a publicidade

O desempenho de Miller nos arremessos também chamou a atenção. O ala teve 50% de aproveitamento nos tiros de três (4/8), 88% nos arremessos de dois (7/8) e 100% nos lances livres (3/3), reflexo da precisão e do controle do jogo.

Miller (33), do São Paulo, foi o craque da rodada do NBB (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Nascido no Texas, Miller está na sexta temporada dele no Caixa NBB. Com médias de 8,9 pontos, 2,8 rebotes e 1,8 assistência na atual edição, o atleta de 33 anos é peça-chave do São Paulo desde 2022. Antes disso, defendeu o Unifacisa e o Corinthians e tem duas participações no Jogo das Estrelas.

continua após a publicidade

A próxima partida do São Paulo pelo NBB é contra o União Corinthians (RS), nesta quinta-feira (12). O confronto, mais uma vez, acontece no ginásio do Morumbi, às 20h (de Brasília).