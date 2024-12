O destino de Oscar após se despedir do Shanghai SIPG segue incerto. Na mira do São Paulo, o meia de 33 anos se distanciou do Tricolor após ter seu nome vinculado à equipe, sendo, inclusive, citado pelo técnico Luis Zubeldía como um possível reforço são-paulino. Mas, por mais que o negócio tenha esfriado - ainda sem minar totalmente o negócio - o torcedor tricolor pode usar de outros exemplos de atletas brasileiros que chegaram da China como um termômetro das condições que a maioria dos jogadores chega ao Brasil.

Ao longo dos últimos anos, a liga brasileira repatriou alguns nomes de peso que atuavam no futebol chinês. Uns com mais prestígio, outros que chegaram apagados e reencontraram seu futebol por aqui e até alguns que decepcionaram em seu retorno ao Brasil.

Miranda, ex-zagueiro, quando defendia o São Paulo. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O próprio São Paulo já protagonizou a volta de jogadores da China direto para o Brasil. Foram os casos de Miranda e Éder, atletas experientes que reforçaram o Tricolor no começo de 2021 depois que o Jiangsu Suning, clube que atuavam, encerrar as atividades.

O zagueiro foi repatriado aos 36 anos e o centroavante retornou com 35. A dupla integrou o elenco que foi campeão do Campeonato Paulista 2024, tirando Tricolor de uma fila de mais de oito anos sem um troféu.

Miranda e Éder

Em campo, a dupla viveu momentos diferentes. O zagueiro ídolo do São Paulo, tricampeão da Série A entre 2006 e 2011, teve poucas críticas por parte da torcida e foi titular ao longo da temporada. No ano de sua saída, com 37 anos, disputou poucas partidas e resolveu se aposentar dos gramados.

No caso de Eder, o retorno da China não foi tão proveitoso assim. O São Paulo foi sua primeira experiência dentro do futebol brasileiro depois de construir sua carreira toda fora do País na Itália, alcançando vaga na seleção nacional italiana. Pelo Tricolor, atuou em 75 jogos, marcou 11 gols e deu quatro assistências. O centroavante não teve números melhores e confirmou sua saída da equipe. Ainda atuou pelo Criciúma, clube que o formou.

Eder, ex-atacante quando atuava pelo São Paulo. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Trio de volta ao Timão

Se teve um clube que se deu bem repatriando jogadores do futebol chinês, foi o Corinthians. O alvinegro contou com o retorno de dois nomes importantes da história da equipe e um outro que se fornou uma figura querida pela torcida após sua volta.

Renato Augusto e Paulinho alcançaram em 2018 o feito de atuarem em uma Copa do Mundo enquanto defendiam um clube chinês. Também em 2021, Renato foi anunciado pelo Timão, enquanto Paulinho chegou no fim daquela temporada. O outro nome repatriado foi Roger Guedes, que já havia feito sucesso no Palmeiras e conquistou a torcida corintiana.

Consolidados com a torcida, Paulinho e Renato Augusto elevaram o nível do meio-campo do São Paulo. Paulinho havia passado algumas temporadas antes no Barcelona, justamente saindo de ouro clube chinês.

Hulk comemora gol pelo Atlético-MG o Brasileirão. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Hulk no Galo

O caso que serve de exemplo com a melhor parceria entre um jogador saindo do futebol chinês e o Brazil. O atacante também atuava no Shanghai SIPG, mesmo clube de Oscar, e desembarcou em Belo Horizonte para fazer história. No seu ano de estreia, levou o Campeonato Mineiro, Copa Do Brasil e Campeonato Brasileiro, se destacando como o melhor atacante daquela temporada e um dos melhores em atuação no futebol brasileiro até hoje.

Pelo Atlético, Hulk balançou as redes 114 vezes em 226 jogos disputados, além de 45 assistências distribuídas. Esses números já são melhores do que aqueles conquistados no próprio Shanghai e no Zenit, da Rússia, clubes que somados, dão a Hulk uma década de experiência na enroupa.

Fracassos no Palmeiras

Mas para todo jogador que busca a adaptação, evolui e desponta no Brasil, há também alguns que decepcionam e ficam pelo caminho. Para o Palmeiras, a decepção aconteceu na chegada de dois meias: Ricardo Goulart e Ramires. A expectativa foi criada para que os nomes retomassem parte do futebol de antes.

Goulart ainda fez um "bate-volta". Foram quatro anos na China até o acerto com o Palmeiras em 2019, que foi atrapalhado por problemas físicos que não deram sequência o jogador. O meia-atacante chega a retornar para a China emprestado e atua por Guangzhou e Hebei.

Ramires, ex-volante, durante treino do Palmeiras. (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Ao retornar para o Brasil, passa pelo Santos e pelo Bahia. Nesse último, conquistou o acesso à Série A do Brasileirão como uma das referências do time e anunciou a aposentadoria.

Com Ramires, a decepção palmeirense começou no meio de 2019 e durou pouco mais de um ano, após o volante não apresentar bom futebol e cometer atos de indisciplina nos bastidores. Atualmente o jogador já está aposentado, mas ainda demoraram duas temporadas até que o anúncio oficial saísse, em setembro de 2022.