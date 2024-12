São Paulo renova com atacante promessa das divisões de base; veja detalhes

O São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira (11) a renovação de contrato com Henrique Carmo, atacante promessa das divisões de base do Tricolor e que estreou recentemente pelo profissional. Aos 18 anos, o jogador tinha contrato firmado até o fim de 2025 e estendeu o vínculo até o final da temporada 2028.

Em comunicado oficial, o diretor da equipe Carlos Belmonte afirmou que a renovação do atleta faz parte de um processo de fortalecimento de Cotia, centro de formação do clube, e de valorização dos atletas que surgem na base.

- A renovação do Henrique é parte do nosso projeto de valorização dos meninos formados em Cotia, que são muito importantes para nós. Acreditamos muito na qualidade dele. É um jogador de drible e velocidade que chegou ao clube muito novo, teve uma trajetória de destaque na base e tem demonstrado evolução aqui no nosso dia a dia - analisou o diretor.

Henrique Carmo estreou pelo profissional do São Paulo contra o Vitória no Brasileirão. (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc)

Henrique entrou em campo em 2024 diante do Vitória, em partida que terminou 2 x 1 para o Tricolor. No MorumBis, o jovem saiu do banco no segundo tempo e atuou por 12 minutos. O atacante esteve relacionado para 16 partidas durante o ano e teve menos minutagem com o grupo so sub-20, que conquistou nesta temporada a Copa Do Brasil da categoria. No total foram apenas oito jogos disputados entre a base e o profissional, com um gol marcado e uma assistência anotada.

Nascido em Joinville, a carreira de Henrique Carmo no São Paulo iniciou aos sete anos, quando iniciou sua trajetória no CT de Cotia. Seu primeiro grande destaque na base veio no sub-17 e, na sequência, no sub-20.

O jogador falou sobre sua adaptação ao time profissional neste ano e da estreia marcante durante o Brasileirão deste ano.

- Esta temporada integrando o elenco profissional foi de muito aprendizado e amadurecimento para mim. Pude fazer a minha estreia pelo São Paulo, em um dia que vou guardar para sempre no coração, hoje me sinto mais bem preparado para continuar me dedicando e sonhando ainda mais alto - afirmou