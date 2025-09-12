São Paulo deve anunciar renovação de Ryan Francisco em breve

O São Paulo está perto de confirmar a renovação de contrato de Ryan Francisco, atacante de 18 anos revelado em Cotia e considerado uma das principais promessas do clube. A ideia de estender o vínculo já existia antes da grave lesão sofrida em julho, quando o jovem rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho.

Mesmo com o longo tempo de recuperação, não houve qualquer resistência por parte da diretoria ou do estafe do atleta em seguir com as tratativas, e a tendência é que o novo contrato seja válido por mais quatro anos.

Ryan tem sido observado por clubes europeus, mas o São Paulo vê a renovação como estratégica: além de garantir a permanência da joia formada na base, o novo vínculo também aumenta sua valorização de mercado.

Promovido ao profissional após brilhar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante soma 16 partidas e três gols na atual temporada, confirmando o potencial que despertou desde cedo nas categorias de base do Tricolor.

Ryan Francisco tem futuro projetado no São Paulo (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

Como Ryan Francisco se tornou o fenômeno da base do São Paulo

Antes de vestir a camisa do Tricolor do Morumbi, Ryan teve uma trajetória no futebol que passou pelo Palmeiras. Curiosamente, o centroavante pertencia à Academia ainda criança, no sub-11, antes de ser dispensado do clube. Nesta mesma época, chegou a jogar com nomes de peso do Palmeiras que brilhariam no futuro, como Endrick, que está no Real Madrid, e Luis Guilherme, do West Ham.

Em 2020 para atuar no SKA Brasil, time de base administrado pelo ex-São Paulo e Seleção Brasileira Edmilson. De lá, chamou a atenção do Tricolor e se tornou oficialmente uma cria de Cotia.

Em 2024, o camisa 9 do São Paulo balançou as redes 38 vezes e distribuiu 11 assistências. O jogador foi fundamental na conquista da Copa do Brasil sub-20 e marcou dois gols na final contra o rival Palmeiras.