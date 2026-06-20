São Paulo anuncia a demissão de Rui Costa Clube anunciou a decisão nas redes sociais

O São Paulo anunciou a demissão de Rui Costa, diretor executivo de futebol, na tarde deste sábado (20). A decisão foi tomada pelo presidente Harry Massis e comunicada oficialmente pelo clube por meio das redes sociais.

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- O São Paulo Futebol Clube comunica o desligamento do executivo de futebol Rui Costa, que estava no cargo desde 2021. O clube agradece ao profissional pelos anos de dedicação e deseja êxitos na sequência de sua carreira - publicou o Tricolor.

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O desgaste de Rui Costa com a torcida já vinha se acumulando há algum tempo. Em 2025, o dirigente chegou a ser alvo de protestos nas arquibancadas do Morumbis, cenário que se intensificou após a saída de Hernán Crespo do comando técnico da equipe.

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Além das cobranças pelos resultados dentro de campo, o executivo passou a ser responsabilizado por parte dos torcedores por decisões tomadas nos bastidores do departamento de futebol, incluindo contratações, planejamento do elenco e mudanças na comissão técnica.

A pressão não ficou restrita às arquibancadas. Internamente, o desgaste também ganhou força nos últimos meses e passou a influenciar o ambiente político do clube, chegando até mesmo à presidência. Diante desse cenário, Harry Massis optou por promover uma mudança na estrutura do futebol são-paulino.

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Rafinha segue em seu cargo de gerente de futebol e maiores decisões devem ser tomadas em breve.

Rui Costa deixou seu cargo no São Paulo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

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