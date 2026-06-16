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Relembre as campanhas do São Paulo durante as últimas pausas do Brasileirão

Campeonato foi interrompido pela terceira vez desde 2018 e é sinal de 'alívio para o Tricolor'

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
16/06/2026 09:00
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Dorival vive expectativa pelo retorno do Brasileirão após a Copa do Mundo. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Dorival vive expectativa pelo retorno do Brasileirão após a Copa do Mundo. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
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O São Paulo está no grupo dos times que podem "comemorar" a pausa do Brasileirão durante a Copa do Mundo, período que será importante para o técnico Dorival Jr. fazer ajustes na equipe e tentar devolver a equipe para um caminho positivo na temporada. A primeira metade de 2026 foi conturbada para a equipe dentro e fora dos gramados, com duas trocas de treinadores, lesões e saídas de peças importantes para o elenco e uma oscilação na tabela do campeonato.

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    O São Paulo chega à pausa para a Copa ocupando sua pior posição desde o começo do Brasileirão. Após um começo promissor com Hernan Crespo, interrompido por sua demissão, a equipe até conseguiu se manter por um tempo no G4 com Roger Machado, mas sequências ruins derrubaram a equipe na tabela, cenário que ainda não conseguiu ser revertido por Dorival. O Tricolor ocupa a 8ª colocação com 25 pontos, a cinco pontos do Athletico-PR, que abre a zona de classificação para a Libertadores.

    O aproveitamento é de 46% e o saldo de gols segue no positivo, com 23 gols marcados e 20 sofridos. A expectativa pelo retorno do Brasileirão faz o torcedor se questionar se o período sem jogos trará resultados positivos ou negativos para a campanha do clube na temporada. Ao analisar as duas últimas pausas do campeonato, o São Paulo já viveu os dois cenários, uma melhora em sua posição da na tabela, mas também uma queda de rendimento após a interrupção do torneio.

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    As duas pausas aconteceram em dois anos seguidos, 2018 e 2019. A primeira pausa foi justamente pela Copa do Mundo da Rússia, ano em que o São Paulo estava bem na primeira metade do Brasileirão e ocupava a 3ª colocação na tabela. O time comandado por Diego Aguirre tinha 23 pontos somados em 12 jogos, com seis vitórias, três empates e uma derrota, um aproveitamento de 64%. O ataque havia balançado as redes 18 vezes e a defesa sofrido 11 gols.

    Diferente da edição 2026, em que o campeonato já tem o primeiro turno praticamente finalizado, em 2018 a maioria das partidas ficou para o período pós Copa. E o segundo recorte piorou o desempenho do São Paulo. A equipe terminou em 5º lugar após as 38 rodadas, com 63 pontos e 55% de aproveitamento. Nos 26 jogos seguintes, foram dez vitórias, dez empates e seis derrotas.

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    No ano seguinte, a interrupção foi por conta da Copa América, que foi realizada no Brasil. Normalmente a Conmebol não suspende os campeonatos locais por conta do torneio continental, mas por ter sido realizado no país houve a pausa do Brasileirão. Dessa vez, o Tricolor melhorou seus resultados após o período de um mês sem jogar, sob comando de Cuca.

    Antes, eram nove jogos feitos com três vitórias, cinco empates e uma derrota, o que deixou a equipe na 10ª colocação. Mais uma vez a maioria dos jogos ficou para a segunda metade, que foi proveitosa para a equipe. O São Paulo terminou a edição daquele ano em 6º lugar, com 63 pontos somados e 17 vitórias, 12 empates e nove derrotas, um aproveitamento de 55%.

    Neste ano, Dorival teve pouco tempo para treinar e mostrar seu trabalho antes do Brasileirão ser interrompido. O que deixa a expectativa para entender como será o seu trabalho no retorno ao Tricolor ainda maior. Dessa vez, o desafio será mais intenso que as outras duas vezes, já que a equipe terá 20 jogos para disputar, enquanto nos últimos ano teve um calendário mais extenso após a pausa para o Mundial. Por enquanto, a partida de retorno do São Paulo está marcada para o dia 22 de julho contra o Athletico-PR, adversário da parte de cima da tabela. O jogo será disputado no Morumbis.

    São Paulo enfrentou o Palmeiras no primeiro jogo do Brasileirão 2019 após a pausa da Copa América. (Foto: Divulgação/Palmeiras)
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