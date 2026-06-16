Presidente do São Paulo participa de agenda CBF durante Copa do Mundo Presidente foi convidado pela CBF

Harry Massis, presidente do São Paulo, está participando de uma agenda programada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) durante a Copa do Mundo. O presidente tricolor foi convidado para acompanhar durante esta Copa.

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Massis esteve presente na estreia do Brasil e assistiu o empate da Seleção com Marrocos. Além do jogo, o presidente do São Paulo está incluso em eventos que reúnem presidentes de clubes, federações e dirigentes do futebol brasileiro para uma série de encontros voltados à troca de experiências e ao fortalecimento das relações institucionais com entidades esportivas internacionais.

A programação inclui reuniões com representantes da MLS e da NFL, abordando temas como governança, inovação, sustentabilidade financeira, relacionamento com torcedores, geração de receitas e modernização da gestão esportiva.

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Em nota, o São Paulo destacou que esta agenda reforça o compromisso da instituição em acompanhar debates estratégicos para o desenvolvimento do futebol brasileiro e buscar referências internacionais de administração.

- É uma oportunidade importante para acompanhar modelos internacionais de gestão, entender tendências do esporte e participar de debates fundamentais para o futuro do futebol brasileiro. O São Paulo precisa estar presente nos espaços onde se discutem governança, modernização e fortalecimento institucional dos clubes - destacou o presidente.

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Massis está participando de imersão com a CBF (Foto: Reprodução)

Massis segue acompanhando decisões do clube mesmo em viagem

Mesmo em viagem, foi informado que Harry Massis segue cumprindo, à distância, com compromissos envolvendo o São Paulo. Massis estaria em contato com os executivos e outros dirigentes do clube também.

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