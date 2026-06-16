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Presidente do São Paulo participa de agenda CBF durante Copa do Mundo

Presidente foi convidado pela CBF

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
16/06/2026 10:33
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Massis na Copa do Mundo
Massis durante jogo do Brasil (Foto: Reprodução/ Instagram)

Harry Massis, presidente do São Paulo, está participando de uma agenda programada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) durante a Copa do Mundo. O presidente tricolor foi convidado para acompanhar durante esta Copa.

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    • Massis esteve presente na estreia do Brasil e assistiu o empate da Seleção com Marrocos. Além do jogo, o presidente do São Paulo está incluso em eventos que reúnem presidentes de clubes, federações e dirigentes do futebol brasileiro para uma série de encontros voltados à troca de experiências e ao fortalecimento das relações institucionais com entidades esportivas internacionais.

    A programação inclui reuniões com representantes da MLS e da NFL, abordando temas como governança, inovação, sustentabilidade financeira, relacionamento com torcedores, geração de receitas e modernização da gestão esportiva.

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    Em nota, o São Paulo destacou que esta agenda reforça o compromisso da instituição em acompanhar debates estratégicos para o desenvolvimento do futebol brasileiro e buscar referências internacionais de administração.

    - É uma oportunidade importante para acompanhar modelos internacionais de gestão, entender tendências do esporte e participar de debates fundamentais para o futuro do futebol brasileiro. O São Paulo precisa estar presente nos espaços onde se discutem governança, modernização e fortalecimento institucional dos clubes - destacou o presidente.

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    Massis São Paulo CBF
    Massis está participando de imersão com a CBF (Foto: Reprodução)

    Massis segue acompanhando decisões do clube mesmo em viagem

    Mesmo em viagem, foi informado que Harry Massis segue cumprindo, à distância, com compromissos envolvendo o São Paulo. Massis estaria em contato com os executivos e outros dirigentes do clube também.

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