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Por que os jogadores estão usando chuteiras rosas na Copa do Mundo?

Entenda a estratégia das grandes marcas esportivas para produzir chuteiras com a mesma cor

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
16/06/2026 10:00
Atualizado há 1 minutos
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Chuteiras rosas se tornaram destaque na Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Os olhares mais atentos que maratonaram os jogos da Copa do Mundo até aqui devem ter notado um detalhe inusitado e que conecta todas as partidas da competição. Em quase todas as fotos posadas dos elencos, os pés dos atletas exibiam uma única paleta de cor, o rosa. Seja mais suave ou mais chamativa, as chuteiras deste Mundial estão seguindo uma tendência que passa longe de ser uma coincidência estética dos jogadores. E o responsável pela nova "febre" é, sem muita surpresa, o mercado.

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    As estratégias por trás da padronização não-oficial das chuteiras estão totalmente conectadas com o objetivo de expor marcas e produtos a uma audiência global e que alcança números que poucas vezes são vistos em torneios esportivos. Fora dos gramados, a Copa do Mundo se torna o palco perfeito para que o mercado do esporte, que tem os jogadores seus principais modelos e ativadores, justamente o que acontece com as chuteiras.

    Nike, Adidas, Puma, New Balance e outras marcas que patrocinam os atletas que disputam a Copa do Mundo seguiram o mesmo caminho para chamar a atenção do público com cores reluzentes e usaram como base o que os próprio atletas pensam sobre essa estratégia.

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    Em conversa com o jornal inglês "The Athletic", Odinga Nimako, que trabalha na equipe global de calçados da Nike, explicou que existe um interesse dos jogadores de alto nível em modelos de chuteiras com cores vibrantes. A escolha dos atletas dita, obviamente, a tendência das fabricantes, que querem fornecer aos seus patrocinados os produtos que sejam aprovados por eles. Tudo isso sem esquecer do público, seu consumidor final, que é fortemente influenciado pelo o que é mostrado dentro de campo em grandes partidas de futebol, como acontece em uma Copa do Mundo.

    - O que temos ouvido constantemente dos atletas e dos consumidores, especialmente quando se trata de grandes momentos, é que as cores vibrantes lhes dão confiança, então esse foi realmente o nosso ponto de partida. [...] O que sempre ouvimos é que, quando você usa uma cor como o rosa, que é tão chamativa e vibrante, a impressão é de que… você precisa ser muito bom para usar essas cores. Ao mesmo tempo, o rosa também conquistou um nível de aceitação que o torna menos nichado e mais acessível a um público amplo - explicou o executivo.

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    Outro fator que foi analisado pela Nike, e por suas concorrentes, é a questão do contraste de cores. Além da aceitação, era necessário que a cor escolhida fosse vista nos gramados sob qualquer perspectiva, seja na televisão ou no estádio. Portanto, não seria viável uma chuteira verde vibrante, por mais que ela pudesse ser aprovada pelos atletas. Além disso, a ausência do rosa de qualquer uniforme das seleções na Copa também contribuiu para a escolha, já que o tom se destaca em qualquer conjunto.

    - O rosa realmente ajuda a destacar a cor contra a grama verde do campo, tanto para quem está nas arquibancadas quanto para quem assiste pela TV, garantindo boa visibilidade. [...] Isso é definitivamente algo que levamos em consideração. Para este momento (Copa do Mundo), queríamos mesmo focar no impacto visual.

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    Elenco da Alemanha usou chuteiras rosas no jogo contra Curaçao. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Messi e Cristiano Ronaldo contra a moda

    Dentre todos os craques desta Copa do Mundo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo despontam como os astros mais midiáticos e, a cada segundo em campo, milhões de olhares observam cada movimentação. Entretanto, os observadores não vão encontrar um par de chuteira rosa nos pés dos dois atacantes, que "nadam contra a maré" da nova tendência.

    E a explicação é simples. Com o tamanho da representatividade esportiva e midiática de cada um deles, a escolha dos atletas e das marcas é que eles tenham seus próprios modelos sendo exibidos. Os dois jogadores são alguns dos poucos atletas do futebol mundial que têm linhas de chuteiras com suas assinaturas e que fazem o público querer comprar "a chuteira de Messi" ou "a chuteira de Cristiano Ronaldo".

    O atacante argentino vai à Copa do Mundo com um modelo branco e azul, nas cores da seleção Argentina, e foi batizada de "Último Tango". Produzida pela Adidas, a chuteira pertence à linha F50, um clássico usado por Messi ao longo de toda sua carreira. Do outro lado, a rival Nike está nos pés de Cristiano Ronaldo com a linha Mercurial, produzida totalmente na cor dourada.

    - O fato de Ronaldo estar disputando sua sexta Copa do Mundo nos motivou a celebrar o legado que ele construiu e a maneira como continua a ampliá-lo. E não há cor melhor do que o dourado para representar isso - disse Odinga Nimako, executivo da Nike.

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