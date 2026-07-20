Santos finaliza preparação para duelo pela Copa Sul-Americana na Venezuela Peixe finaliza preparação para duelo desta terça-feira (21), pelo playoff da competição

O Santos finalizou nesta segunda-feira (20) a preparação para o duelo diante do Universidad Central, na Venezuela. A partida, válida pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana, será disputada às 21h30 (de Brasília), no Estadio Misael Delgado.



A delegação embarcou em voo fretado na manhã desta segunda-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino à cidade de Valencia, localizada a cerca de 170 km de Caracas. O clube montou uma operação especial em conjunto com a CBF e a CONMEBOL para garantir a segurança de sua delegação, já que o país passa por um momento de reconstrução após os recentes terremotos que atingiram a capital e deixaram mais de 5 mil mortos.

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Na parte da tarde, o elenco treinou no Centro Social Club Madeirense, onde realizou atividades para soltar a musculatura, além de um rachão. Posteriormente, a delegação retornou ao hotel para iniciar o período de concentração.



O Santos não poderá contar com Neymar, que foi poupado após retornar de férias na última sexta-feira (17), depois de participar da Copa do Mundo. Gabigol também não viajou com a delegação por tratar uma mialgia nos músculos adutores. A expectativa é de que a dupla esteja à disposição para o duelo contra a Chapecoense, no dia 25 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.



Outros desfalques são o volante Willian Arão, que sofreu uma pancada na costela na partida contra o Botafogo, e o lateral-direito Igor Vinícius, que segue em tratamento de uma tendinite. Já o volante João Schmidt, em fase final de transição física após um desconforto na coxa direita, permaneceu em trabalho de recuperação, visando ao confronto diante da Chapecoense.

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Crianças acompanham o treino do Santos na Venezuela. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Os bastidores do Peixe em meio ao atraso no pagamento do direito de imagem dos jogadores:



Após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, na última quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela retomada do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Santos realizou uma reunião com o elenco para tratar da intenção de efetuar o pagamento dos direitos de imagem.



Nesta segunda-feira (20), completaram-se três meses sem esse pagamento para grande parte dos jogadores.



Durante a conversa, a diretoria se comprometeu a priorizar a quitação dos direitos de imagem antes de arcar com o transfer ban imposto pela Fifa no início deste mês, em razão do não pagamento da dívida com o Monaco pela contratação do volante Jean Lucas.



Neste domingo (19), um novo diálogo ocorreu e o clube foi representado na conversa por Marcelinho, filho do presidente Marcelo Teixeira, e por um membro do Departamento Financeiro. Nenhum prazo foi estabelecido, e o bate-papo teve como objetivo amenizar o clima no CT Rei Pelé e ouvir as principais lideranças do elenco, como o zagueiro Lucas Veríssimo e o goleiro Gabriel Brazão.



Apesar do ambiente nos bastidores estar abalado pela grave crise financeira, o elenco treinou normalmente nesta segunda-feira (20), na Venezuela. A atividade contou com a presença de crianças, que aproveitaram para pedir autógrafos e tirar fotos com os jogadores.



*A reportagem do Lance! viajou à Venezuela a convite do Santos Futebol Clube.

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