Santos finaliza preparação para duelo pela Copa Sul-Americana na Venezuela
Peixe finaliza preparação para duelo desta terça-feira (21), pelo playoff da competição
O Santos finalizou nesta segunda-feira (20) a preparação para o duelo diante do Universidad Central, na Venezuela. A partida, válida pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana, será disputada às 21h30 (de Brasília), no Estadio Misael Delgado.
A delegação embarcou em voo fretado na manhã desta segunda-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino à cidade de Valencia, localizada a cerca de 170 km de Caracas. O clube montou uma operação especial em conjunto com a CBF e a CONMEBOL para garantir a segurança de sua delegação, já que o país passa por um momento de reconstrução após os recentes terremotos que atingiram a capital e deixaram mais de 5 mil mortos.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Na parte da tarde, o elenco treinou no Centro Social Club Madeirense, onde realizou atividades para soltar a musculatura, além de um rachão. Posteriormente, a delegação retornou ao hotel para iniciar o período de concentração.
O Santos não poderá contar com Neymar, que foi poupado após retornar de férias na última sexta-feira (17), depois de participar da Copa do Mundo. Gabigol também não viajou com a delegação por tratar uma mialgia nos músculos adutores. A expectativa é de que a dupla esteja à disposição para o duelo contra a Chapecoense, no dia 25 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.
Outros desfalques são o volante Willian Arão, que sofreu uma pancada na costela na partida contra o Botafogo, e o lateral-direito Igor Vinícius, que segue em tratamento de uma tendinite. Já o volante João Schmidt, em fase final de transição física após um desconforto na coxa direita, permaneceu em trabalho de recuperação, visando ao confronto diante da Chapecoense.
Os bastidores do Peixe em meio ao atraso no pagamento do direito de imagem dos jogadores:
Após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, na última quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela retomada do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Santos realizou uma reunião com o elenco para tratar da intenção de efetuar o pagamento dos direitos de imagem.
Nesta segunda-feira (20), completaram-se três meses sem esse pagamento para grande parte dos jogadores.
Durante a conversa, a diretoria se comprometeu a priorizar a quitação dos direitos de imagem antes de arcar com o transfer ban imposto pela Fifa no início deste mês, em razão do não pagamento da dívida com o Monaco pela contratação do volante Jean Lucas.
Neste domingo (19), um novo diálogo ocorreu e o clube foi representado na conversa por Marcelinho, filho do presidente Marcelo Teixeira, e por um membro do Departamento Financeiro. Nenhum prazo foi estabelecido, e o bate-papo teve como objetivo amenizar o clima no CT Rei Pelé e ouvir as principais lideranças do elenco, como o zagueiro Lucas Veríssimo e o goleiro Gabriel Brazão.
Apesar do ambiente nos bastidores estar abalado pela grave crise financeira, o elenco treinou normalmente nesta segunda-feira (20), na Venezuela. A atividade contou com a presença de crianças, que aproveitaram para pedir autógrafos e tirar fotos com os jogadores.
*A reportagem do Lance! viajou à Venezuela a convite do Santos Futebol Clube.
🍀Aposte na vitória do Santos pela Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Fora de Campo
Lance de Neymar em treino do Santos chama atenção: 'Realmente'Há 3 horas
Sul-Americana
Agenda da semana: veja os jogos dos brasileiros nos Playoffs da Sul-AmericanaHá 7 horas
Santos
Santos divulga lista de relacionados para duelo na Venezuela; Neymar joga?Há 1 dia
Santos
Santos segue preparação para duelo na Venezuela pela Sul-AmericanaHá 1 dia
Santos
Tiquinho rescinde com Santos após atrasos de saláriosHá 2 dias
Santos
Neymar treina normalmente e deve reforçar Santos contra ChapecoenseHá 2 dias
Mais LANCE!