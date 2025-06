Em parceria com o pai de Neymar, Santos anuncia novo CT do profissional

Em evento de inauguração do novo CT da base e do time feminino do Santos, que ocorreu nesta segunda-feira (09), o pai de Neymar anunciou que o time profissional vai ter um novo Centro de Treinamento.

A atual sede do elenco profissional será em Praia Grande, na Baixada Santista. O local será construído em parceria com o Grupo Peralta. A ideia é entregar a obra em aproximadamente um ano, antes da Copa do Mundo.

— O projeto nasce de uma parceria com o Grupo Peralta e, por isso, o CT será nomeado como Vila Praia Grande. A iniciativa é privada e o custo será zero para o clube, assim como o CT da base e profissional. O investimento é de R$ 10 milhões. A ideia é mudar o conceito de “caixa fechada de concentração”. Será um CT ecológico e vamos nos instalar no terreno da empresa. Serão 90 mil m², ou seja, duas vezes mais do que temos no terreno atual. A ideia é também ter um espaço de convivência mais confortável — disse Altamiro Bezerra, Diretor Financeiro do Instituto Neymar Jr.

Já o pai do jogador ressaltou que a ideia é devolver o que o clube fez pelo filho.

— Sabemos a importância de deixar o legado de onde ele se formou. Que isso possa trazer benefícios aos outros. Não adianta você apenas falar de futebol e não fazer nada. A importância de falar para a futura geração — afirmou o empresário.

Pai de Neymar e Marcelo Teixeira participam de evento da inauguração do novo CT da base e do profissional, em Santos. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance)

Detalhes do CT do profissional:

Duas áreas serão construídas na entrada de Praia Grande, com distância de aproximadamente 25 km da Vila Belmiro, com acesso pela Rodovia dos Imigrantes.

O local também contará com uma arena com capacidade para até 5 mil pessoas. Ao todo, serão construídos 90 mil m² com toda a infraestrutura de um CT profissional, com piscina, academia, um amplo estacionamento, alojamentos, campos de futebol e espaços de convivência.

A ideia é que o Santos possa explorar o local, já que as obras não terão custos para a entidade. O terreno é particular e será explorado comercialmente pelo Grupo Peralta e o pai de Neymar, representante da NR Sports. Ainda de acordo com o pai do jogador, a infraestrutura é fundamental no processo de modernização do clube.

— A gente também não pode perder dinheiro. Os empresários que estão aqui e o Marcelo também entendem que precisamos fazer o melhor para o Santos. Estamos reformando a Vila Belmiro, mesmo sabendo da possibilidade de ela ser demolida. Mas, para dar comodidade aos torcedores, visitantes e colaboradores. Fizemos um camarote para 700 pessoas lá, e muita gente falou em regalia. Mas precisamos oferecer o mínimo para quem investe no futebol, senão, mais marcas não vêm e teremos dificuldades de receitas. O clube precisa se portar como banco — disse Neymar da Silva Santos.